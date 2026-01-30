'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı dış ticaret verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabındann değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "İhracat yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükselirken, ithalat altın fiyatlarının da etkisiyle arttı" şeklinde belirtirken; buna rağmen dış ticaret açığının, OVP'de öngörülen seviyenin altında gerçekleştiğinin altını çizdi.

Bakan Şimşek'in ifadeleri şöyle:

"2025 yılında ihracat ve turizmde kaydettiğimiz performans, sürdürülebilir cari denge hedefimize yönelik kazanımlarımızı desteklemeye devam etti.

İhracat yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükselirken, ithalat altın fiyatlarının da etkisiyle arttı. Buna rağmen dış ticaret açığı, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen seviyenin altında gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl ülkemiz 63,9 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 2025'te turizm gelirleri yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaşarak OVP hedefini aştı. Turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikalarımızın katkısıyla kişi başına ortalama harcama bin doların üzerine yükseldi.

Hizmet ticaretindeki güçlü konumumuz, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin dış denge üzerindeki etkilerini sınırlıyor.

Cari dengede kaydedilen yapısal iyileşmeyi sürdürmek için, aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli üretimi desteklemeyi, yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artıran yatırımları önceliklendirmeye devam edeceğiz."