Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Depremde üşümesin diye vermişti: Beliz ve Albay Raşit Çelik'in yürek yakan buluşması!

Hatay depreminde annesini kaybeden, ağabeyi enkazdan kurtarılan Beliz Aydın'ın kendisine verilen montu üç yıl boyunca sakladığı ortaya çıktı. Görüşme esnasında Beliz'e 'Devletimiz adına oradaydık, devletimiz sizinle beraber olsun diye biz oradaydık. O montta devletimizin bir montu, benim değil' diyen Emekli Albay Çelik'in sözleriyse gururlandırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 11:58, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 12:01
Yazdır
Hatay'daki asrın felaketinde annesini kaybeden ve ağabeyi ağır yaralı kurtulan Beliz Aydın'ın, enkaz başında kendisine üşümemesi için parkasını veren askeri 3 yıl boyunca aradığı ortaya çıktı. O ismin Emekli Albay Raşit Çelik olduğu belirlenirken, ikili arasında geçen diyaloglar Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

Emanet Parka Umudun Sembolü Oldu

6 Şubat 2023 depremlerinin en ağır yıkımı yaşattığı Hatay'da, 19 yaşındaki Beliz Aydın için hayat o gün durmuştu. Antakya'daki evlerinin enkazından annesi ve ağabeyi çıkarılırken, o dondurucu soğukta bir asker yanına gelip üzerindeki parkayı çıkararak Beliz'e giydirmişti. Annesini kaybeden, ağabeyi ise ampute edilen Beliz, o zorlu günlerde kendisine sığınak olan o montu tam 3 yıl boyunca "bir gün geri vermek" umuduyla sakladı.

"O Mont Devletimizin Bir Nişanesiydi"

İhlas Haber Ajansı'nın haberi sonrası kimliği tespit edilen Emekli Albay Raşit Çelik, Beliz ile duygusal bir görüşme gerçekleştirdi. Beliz'in montu geri verme isteğine karşı Albay Çelik'in sözleri hafızalara kazındı:

"Biz orada şahsımızla değil, devletimiz adına vardık. O mont benim değil, devletimizin montudur. Senin yanında devletimizin olduğunu hissetmen için oradaydı. O artık senin en değerli hatıran olsun."

"O Gün Kendimi Hiç Yalnız Hissetmedim"

Gözyaşları içinde geçen görüşmede Beliz Aydın, yaşadığı o karanlık geceyi şu sözlerle anlattı: "Siz o montu bana verdiğinizde sadece ısınmadım, kendimi güvende hissettim. 'Yalnız değilim' dedim. Annemi beklerken o parka bana güç verdi. Size ulaşmayı çok istedim, teşekkür etmek ve emanetinizi teslim etmek benim en büyük dileğimdi."

Devlet ve Millet El Ele

Bu anlamlı buluşma, depremin üzerinden geçen yıllara rağmen dayanışma ruhunun ne kadar taze olduğunu bir kez daha kanıtladı. Beliz'in vefası ve Albay Çelik'in vakur duruşu, "Asrın Felaketi"nden geriye kalan en unutulmaz insan hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Bu Habere Tepkiniz

