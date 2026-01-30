Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Türkiye - İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi de bugün kabul edeceğini belirtti.