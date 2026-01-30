Yasa dışı bahis soruşturması, Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adı yasa dışı bahisle anılan Veysel Şahin ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporu doğrultusunda harekete geçen Başsavcılık, Veysel Şahin'in 460 milyon Euro değerindeki kripto para varlığına el konulması kararı verdi.

Karar, sulh ceza hakimliği tarafından onandı.