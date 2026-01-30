Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, çekilen kura sonucunda Juventus oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk etabında 8 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan topladı. Bu sonuçlarla ligi 20'nci sırada tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'nde play-off turuna yükselme başarısı gösterdi.

Son 16 turuna kalabilmek için mücadele edecek olan Galatasaray, bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.