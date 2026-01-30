Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sektör Kampüste Programı", iş dünyasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Programla üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesi hedefleniyor.

Program çerçevesinde, bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile sektörde görev yapan alan uzmanları tarafından üniversitelerde kredili dersler açılarak, öğrencilerin teorik bilgileri, güncel uygulamalar ve saha deneyimleriyle destekleniyor.

Ders açan kurum ve firmalar arasında, TÜBİTAK, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, Baykar, Turkcell, TÜRKSAT, Vestel, Bosch, Arçelik, Samsung, TOFAŞ, Migros, Kuveyt Türk, Anadolu Sigorta ve Türk Patent ve Marka Kurumu yer alıyor.

Program kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji ve çevre teknolojileri, dijital dönüşüm, yapay zeka, savunma, havacılık ve uzay, elektrik-elektronik, malzeme, imalat-üretim, siber güvenlik, finans, veri bilimi, otomotiv ve ulaşım teknolojileri, girişimcilik, hukuk, haberleşme, ilaç ve tekstil gibi güncel ve sektör odaklı dersler açıldı.

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde 11 ilde 17 üniversiteyle başlatılan program, 3 yıl içinde 57 ile ve 137 farklı üniversiteye, 108 firma tarafından açılan 790 dersle 22 bin öğrenciye ulaştı.

Program öğrencilere öncü firmalardan ders alma imkanı sunuyor, alan bilgisinin derinleştirilmesini, kariyer planlamasının desteklenmesini, iş dünyasıyla etkileşimin güçlendirilmesini ve istihdama katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Türkiye geneline yayıldı

Program kapsamında bugüne kadar en fazla ders açan üniversiteler; Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi oldu. Çukurova, Dokuz Eylül, Erciyes ve Hitit Üniversiteleri her dönem düzenli olarak ders açan üniversiteler arasında yer aldı.

2022-2023 Bahar Dönemi'nde ders açan üniversite sayısı 17 iken bu sayı 2025-2026 Güz Dönemi'nde 76'ya, açılan ders sayısı 36'dan 117'ye ve dersi açılan firma sayısı ise 17'den 48'e yükseldi.