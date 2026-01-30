Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Türkiye kara yollarında tarihi eşik: 77 il bölünmüş yolla bağlı
Türkiye kara yollarında tarihi eşik: 77 il bölünmüş yolla bağlı
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğinde yürütülen "Sektör Kampüste Programı" kapsamında, sektör uzmanları 3 yılda, 57 ilde 137 üniversitede 790 ders vererek, 22 bin öğrenciyi iş hayatına hazırladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 16:40, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 16:41
Yazdır
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sektör Kampüste Programı", iş dünyasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Programla üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesi hedefleniyor.

Program çerçevesinde, bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile sektörde görev yapan alan uzmanları tarafından üniversitelerde kredili dersler açılarak, öğrencilerin teorik bilgileri, güncel uygulamalar ve saha deneyimleriyle destekleniyor.

Ders açan kurum ve firmalar arasında, TÜBİTAK, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, Baykar, Turkcell, TÜRKSAT, Vestel, Bosch, Arçelik, Samsung, TOFAŞ, Migros, Kuveyt Türk, Anadolu Sigorta ve Türk Patent ve Marka Kurumu yer alıyor.

Program kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji ve çevre teknolojileri, dijital dönüşüm, yapay zeka, savunma, havacılık ve uzay, elektrik-elektronik, malzeme, imalat-üretim, siber güvenlik, finans, veri bilimi, otomotiv ve ulaşım teknolojileri, girişimcilik, hukuk, haberleşme, ilaç ve tekstil gibi güncel ve sektör odaklı dersler açıldı.

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde 11 ilde 17 üniversiteyle başlatılan program, 3 yıl içinde 57 ile ve 137 farklı üniversiteye, 108 firma tarafından açılan 790 dersle 22 bin öğrenciye ulaştı.

Program öğrencilere öncü firmalardan ders alma imkanı sunuyor, alan bilgisinin derinleştirilmesini, kariyer planlamasının desteklenmesini, iş dünyasıyla etkileşimin güçlendirilmesini ve istihdama katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Türkiye geneline yayıldı

Program kapsamında bugüne kadar en fazla ders açan üniversiteler; Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi oldu. Çukurova, Dokuz Eylül, Erciyes ve Hitit Üniversiteleri her dönem düzenli olarak ders açan üniversiteler arasında yer aldı.

2022-2023 Bahar Dönemi'nde ders açan üniversite sayısı 17 iken bu sayı 2025-2026 Güz Dönemi'nde 76'ya, açılan ders sayısı 36'dan 117'ye ve dersi açılan firma sayısı ise 17'den 48'e yükseldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber