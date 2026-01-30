Tutuklu eski futbolcu Ümit Karan itirafçı olmak için başvurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde 16 Ocak'ta 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın 'etkin pişmanlık hükümleri' kapsamında ifade verme talebiyle savcılığa başvurduğu ortaya çıktı.

