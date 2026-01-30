Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Türkiye kara yollarında tarihi eşik: 77 il bölünmüş yolla bağlı
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
CHP, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi AYM'ye taşıdı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 16:05, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 16:04
CHP, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi AYM'ye taşıdı

Günaydın, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarıldığını hatırlatan Günaydın, milyonlarca emekliyi ilgilendiren kanun teklifinin yasalaşmaması için hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de Genel Kurul aşamasında sonuna kadar direndiklerini, CHP'li milletvekilleri olarak iki hafta boyunca 24 saat Meclis'te nöbet tutarak konuyu ülke gündeminden düşürmemeye çalıştıklarını aktardı.

Tüm itirazlara rağmen düzenlemenin yasalaştığını söyleyen Günaydın, "Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenlemeyi TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyemiz ve Karabük Milletvekilimiz Sayın Cevdet Akay bu sabah itibarıyla Anayasa Mahkemesine teslim etti. Biz bu yasanın iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyoruz. Böylece idareye bu sefalet ücretinden vazgeçip tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyini belirlemesi konusunda yeni bir fırsat vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Günaydın, başvurularının Anayasa Mahkemesi tarafından öncelikle ele alınmasını ve bir an önce iptal edilmesini talep ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Sivas programı sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımına ilişkin eleştirilerde bulunan Günaydın, bazı yargı bürokratlarının Tunç ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile yaptığı yürüyüşe tepki gösterdi. Günaydın, "AKP milletvekili, AKP il başkanıyla karlar altında romantik görüntüler veren Adalet Bakanı'nın yönettiği HSK'den bir adalet çıkar mı?" diye sordu.

Günaydın, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın görülmeye başlandığını anımsatarak, davanın siyasi saikle yürütüldüğünü ileri sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde istismar ve şiddet iddialarına yönelik değerlendirmede bulunan Günaydın, iddiaların kamuoyuna yansıdığı gibi olmadığını ve gerekli tahkikatların yapıldığını öne sürdü, İBB tarafından açılan çocuk etkinlik merkezlerinin kapatılması için algı çalışması yürütüldüğünü iddia etti.

