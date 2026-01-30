TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Türkiye kara yollarında tarihi eşik: 77 il bölünmüş yolla bağlı
Türkiye kara yollarında tarihi eşik: 77 il bölünmüş yolla bağlı
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Piyasa Stratejisti John Reade, altın piyasasında yaşanan tarihi yükselişin ardından yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. CNBC-e'ye konuşan Reade, 2025 ve 2026'nın başındaki olağanüstü fiyat hareketleri karşısında piyasanın hazırlıksız yakalandığını belirterek, bu yıl altın fiyatlarında yüksek volatilite beklendiğini, piyasaya girmek isteyen yatırımcıların ise acele etmeyip fiyatların dengelenmesini beklemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 18:47, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 19:09
Yazdır

CNBC-e yayınında Berfu Güven'in sorularını yanıtlayan John Reade, altın piyasasında son aylarda görülen tarihi yükselişin kendisini dahi şaşırttığını ifade etti. Yaklaşık 40 yıldır altın piyasalarını izlediğini belirten Reade, 2025'in başında altının 4 bin doları aşmasını dahi beklemediğini, 5 bin 600 dolar seviyesinin ise öngörülerinin çok ötesinde olduğunu dile getirdi.

Yatırımcı profili değişti, oynaklık arttı

Altındaki sert fiyat hareketlerinin arkasında yatırımcı profilindeki değişimin yattığını vurgulayan Reade, özellikle Batılı bireysel yatırımcılar ve kaldıraçlı fonların piyasaya daha aktif girmesiyle oynaklığın arttığını söyledi. Bu yatırımcı grubunun hızlı alım-satım yapmasının volatiliteyi yükselttiğini kaydeden Reade, geçmişte altının ana alıcılarının merkez bankaları ve mücevher talebi olduğunu, bu talebin ise daha kalıcı nitelik taşıdığını ifade etti.

Trump faktörü ve ABD endişeleri

Reade, Batılı yatırımcıların altına yönelmesinde ABD'deki siyasi gelişmelerin etkili olduğunu belirtti. Trump yönetiminin söylemleri, faiz beklentileri ve ABD ekonomisine dair belirsizliklerin altını yeniden cazip hale getirdiğini söyleyen Reade, 2025'in ortalarından itibaren Batılı yatırımcıların güçlü biçimde piyasaya girdiğini aktardı.

"Dolar ve tahvile güven sorgulanıyorsa bu yıllar sürer"

Altındaki yükselişin kısa vadeli bir heves olmadığını vurgulayan Reade, ABD dolarına ve tahvil piyasasına duyulan güvenin aşınmasının uzun yıllara yayılan bir süreç olabileceğini belirtti. Bu nedenle yatırım talebinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca güçlü kalabileceğini ifade etti.

"Fiyat değil, davranış önemli"

Mevcut seviyelerden alım yapılması konusunda uyarıda bulunan Reade, önemli olanın fiyat değil, piyasadaki davranış olduğunu söyledi. Şu anda bir düzeltme süreci yaşandığını kaydeden Reade, piyasada istikrar sağlanmadan alıma girmenin riskli olabileceğini vurguladı.

6 bin dolar ve sonrası ihtimal dahilinde

Altın için 6 bin dolar seviyesinin artık daha sık konuşulduğunu ancak halen mesafe bulunduğunu ifade eden Reade, 7 bin ve 10 bin doların teorik olarak mümkün olduğunu ancak kısa vadede olası görmediğini dile getirdi.

Merkez bankaları ve Türkiye vurgusu

Merkez bankalarının 2022'den sonra altın alımlarında belirgin bir artış yaşandığını kaydeden Reade, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da süreceğini söyledi. Türkiye'ye özel bir parantez açan Reade, Türkiye'nin altın rezervlerini yönetme biçimiyle birçok ülkeye kıyasla özgün ve öncü bir konumda bulunduğunu, altın alımlarının devam etmesinin şaşırtıcı olmayacağını belirtti.

Gümüş için net uyarı

Gümüşe ilişkin değerlendirmesinde ise oldukça temkinli konuşan Reade, gümüşün çok sert ve hızlı hareketler sergilediğini belirterek, mevcut seviyelerden yatırım yapmanın son derece riskli olduğunu ifade etti. Reade, kıymetli metallere yatırım yapmak isteyenlerin gümüşten önce altına yönelmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber