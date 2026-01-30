KOBİ'lere 37,5 milyar liralık kredi kapısı açılıyor

KOSGEB ve bankalar arasında düzenlenen Refinansman Kefalet Programı İmza Töreni Bakan Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, sözlerine, Türkiye'nin büyümesinin ve kalkınmasının lokomotifi KOBİ'lerin hamisi KOSGEB ile bankaların işbirliğinde hayata geçirilen yeni destek mekanizmasının hayırlı uğurlu olması temennisi ile başladı.

Küresel ticarette belirsizliklerin yükseldiği, korumacılığın arttığı bir dönemin müşahede edildiğini belirten Kacır, "Tüm dünyada kırılganlıklar derinleşirken, etrafı adeta ateş çemberiyle sarılı zor bir coğrafyada yer alan Türkiye, hamdolsun istikrar ve güven adresi olarak bu fırtınalara göğüs geriyor. Geçtiğimiz yılın 3'üncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüyen ekonomimiz, kesintisiz büyümesini 21 çeyrektir sürdürüyor. Milli gelirimizi 1 trilyon 538 milyar dolara taşıdık. 2002'de 36 milyar dolar düzeyinde olan yıllık ihracatımız imalat sanayimizin öncülüğünde 273 buçuk milyar dolara çıktı." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülke olduğunu anlatarak, "Elbette tüm bu başarıları her bir sektörümüzün önünü açan, potansiyelini harekete geçiren ve gücüne güç katan hamlelerimiz ile başardık. İstihdamın yüzde 69'unu sağlayan, AR-GE harcamalarımızın yüzde 29'unu üstlenen, ihracatımızın yüzde 30'dan fazlasını gerçekleştiren KOBİ'lerimiz bu büyük yürüyüşün omurgasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz yüksek katma değerli üretimi artıran, dijital ve yeşil dönüşümü hızlandıran, markalaşma ve ihracatta ölçek büyüten bir KOBİ ekosistemini çok daha güçlü bir zemine inşallah taşıyabilmektir." şeklinde konuştu.

- "Sadece geçen yıl 54 bin işletmeye 34,8 milyar lira destekte bulunduk"

Bakan Kacır, bu anlayışla son 23 yılda KOSGEB'i KOBİ'lerin en büyük yol arkadaşı ve stratejik çözüm ortağı haline getirdiklerini belirtti.

2002 yılına kadar sadece 4 bin işletmeye, bugünkü rakamlarla yaklaşık 2,1 milyar lira destek verebilen, imkanları son derece kısıtlı bir KOSGEB'in var olduğunu hatırlatan Kacır, son 23 yılda kaynaklarını müteşebbisler için seferber ederek bu tabloyu tamamen değiştirdiklerini ifade etti.

Kacır, bu dönemde 1 milyon 412 bin işletmenin elinden tuttuklarını, onları üretimde, ihracatta ve inovasyonda yalnız bırakmayarak toplam 286 milyar liralık bir kaynağı KOSGEB eliyle KOBİ'lere kazandırdıklarını ve sadece geçen yıl 54 bin işletmeye 34,8 milyar lira destekte bulunduklarını anlattı.

Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tablo Türkiye'nin girişimci ruhuna duyduğumuz güvenin, sanayicimizin azmine verdiğimiz kıymetin en somut göstergesidir. Son dönemde de KOSGEB'i sahaya inen, işletmelerimizin ihtiyacını yerinde tespit eden, onlara yol gösteren, ufuk çizen, dijitalden yeşile her alanda rehberlik eden ve Türkiye Yüzyılı'nın küresel markalarını inşa eden stratejik bir çözüm ortağı haline getirdik. KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı, daha esnek ve yerinde cevap verebilmek için KOSGEB'in 40 farklı destek programını girişimcilik, ölçek büyütme, sürdürülebilirlik ve küresel rekabet olmak üzere 4 ana başlıkta yeniden yapılandırdık, sadeleştirdik. Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında bin 951 KOBİ'mizin 7,4 milyar lira tutarındaki sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği odaklı projelerini destekledik.

Dijital Dönüşüm Destek Programı ile de 166 işletmenin 1,9 milyar liralık yatırım projesine destek verdik. Üretimde verimliliği artırmak, teknolojiyi KOBİ'lerimizin gündelik işleyişinin bir parçası haline getirmek için önemli bir adım atmış olduk. KOBİ'lerimizin nabzını tutmak, taleplerini doğrudan dinlemek, yerinde tespit etmek üzere KOSGEB'teki çalışma arkadaşlarımız son iki yılda 320 bin işletme ziyaret etti. Ülkemizin sadece bugününü değil, yarınlarını da hesap ederek kurguladığımız yeni programları geçtiğimiz yıl devreye aldık. Bu programlar arasında yer alan Kapasite Geliştirme Destek Programı ile KOBİ'lerimizin verimlilik ve dayanıklılığını artıran, üretimini büyüten, pazarını genişleten ve kurumsal kapasitesini güçlendiren ölçek büyütme yatırımlarını hızlandırıyoruz."

Bugüne kadar 2 bin 440 işletmenin 38,6 milyar liralık yatırım projesine Kapasite Geliştirme Destek Programı ile finansman sağladıklarını bildiren Kacır, KOBİ'lerin küresel pazarlarda daha rekabetçi bir konuma yükselmesi, markalaşması ve ihracatta sürdürülebilir başarı yakalaması için devreye aldıkları Küresel Rekabetçilik Destek Programıyla da 38 işletmenin 1,5 milyar liralık yatırım projesini hızlandırdıklarını söyledi.

- "Türkiye Yüzyılı yolculuğunda bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz"

Bakan Kacır, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'leri desteklemek üzere İstihdamı Koruma Programı'nı hayata geçirdiklerini, istihdamı koruyan KOBİ'lere geçen yıl çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek sağladıklarını anlattı.

Böylelikle bu sektörlerde 15 bin 520 KOBİ'de 441 bin istihdamı koruduklarını, 20 bin ilave istihdam oluşturduklarını ifade eden Kacır, şöyle devam etti:

"Bu yıl destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkardık ve programımıza büyük ölçekli firmaları da dahil ettik. Böylelikle yine bu sektörlerde 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı yolculuğunda hiçbir sektörümüzü geride bırakmadan üretimin, istihdamın ve ihracatın her halkasını birlikte güçlendiren, bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün KOBİ'lerimize finansal bir nefes, üretim azimlerine yeni bir ivme kazandıracak Refinansman Kefalet Programını harekete geçireceğiz. İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmet faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde yer alan KOBİ'lerimizin nakit akışlarını rahatlatacağız. İstihdam, üretim ve ihracatı sürdürülebilir kılacağız.

Program kapsamında KOBİ'lerimize 10 milyon lira kefalet üst limiti, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 36 maliyet ile mevcut kredilerin refinansmanı imkanı sunuyoruz. Burada, sanayicimiz ve KOBİ'lerimiz için bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum, oluşturduğumuz finansal destek mekanizması, bir 'borç yapılandırması' değil, işletmelerimizin finansal kabiliyetini artıran bir 'refinansman' işlemidir. Dolayısıyla, bu imkandan yararlanan hiçbir işletmemizin kredi reytingi ya da risk notu asla olumsuz etkilenmeyecek, finansal itibarları en güçlü şekilde korunmuş olacaktır. Ayrıca, değişen piyasa koşullarını da hesaba katarak, işletmelerimize kullandıkları bu finansmanı en az bir kere yeniden yapılandırma esnekliği de tanıyoruz."

Programla bu yıl 30 milyar liralık bir kefalet hacmi oluşturup böylelikle 37,5 milyar liralık krediye erişim imkanı sunacaklarını anlatan Kacır, "Bugün imzalayacağımız protokol doğrultusunda 3'ü kamu, 6'sı özel olmak üzere toplam 9 bankamızla el ele veriyor, bu finansman gücünü KGF ile birlikte KOBİ'lerimizin emrine sunacağız. Bankalarımız, oluşturduğumuz bu destek mekanizmasını işletmelerimizle buluşturacak en etkin enstrümanları devreye alacaklar." dedi.

- "Türkiye'nin üretim gücünü sizlerle birlikte zirveye taşımaya kararlıyız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, konuşmasında KOBİ'lere seslenerek, "Biz her daim sizin yanınızda olmaya, yolunuzdaki taşları temizlemeye ve Türkiye'nin üretim gücünü sizlerle birlikte zirveye taşımaya kararlıyız. Siz yeter ki üretmeye, istihdam sağlamaya devam edin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak işini büyütmek isteyene yeni kapılar açmaya, üretimini sürdürmek isteyenin yükünü hafifletmeye, istihdamını artırmak isteyenin yanında olmaya tüm imkanlarımızla devam edeceğiz. Bakınız ekonomide tesis ettiğimiz istikrar ve güven ortamı ve dezenflasyon politikaları meyvelerini veriyor. Enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre büyük oranda gerileme gösterdi. Merkez Bankası rezervlerimiz tarihi zirve düzeyine erişti." ifadelerini kullandı.

Güçlenen makro finansal istikrarın, risk priminin azalmasına ve ekonominin şoklara karşı dirençli ve daha dayanıklı hale gelmesini mümkün kıldığını anlatan Kacır, "Küresel ekonomilerin ve ticaretin sert rüzgarlarla sınandığı bu dönemde, Türkiye istikrarıyla ayrışıyor, yatırım ve üretimde yeni fırsat pencerelerini birer birer açıyor. Ülkemizi küresel değer zincirlerinde daha yukarılara taşıyacak yeni işbirlikleri ve ticaret koridorları tesis ediyoruz. Türkiye'de istihdamı, üretimi, katma değeri büyüten bir kalkınma modelini Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden hep birlikte hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Bu doğrultuda sanayinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı'nı ince eleyip sık dokuyarak hazırladıklarını dile getiren Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Programımız ile planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 160 bin hektardan 350 bin hektara sadece 5 yıl içerisinde yükseltmiş olacağız. Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak olmak üzere 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız. Master Planın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız."