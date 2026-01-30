TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 19:38, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 19:37
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sosyal medyada yayın yapan fenomen Mika Raun Can, hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Can'ı bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan Mika Raun Can'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

