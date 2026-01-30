Yapı denetim görevlisi iki kuzene rüşvetten, tutuklama

Olay, dün Efeler ilçesinde meydana geldi. Yapı denetimi yapan bir firmada görevli S.M.K. ile M.K., iddiaya göre kontrolünü gerçekleştirdikleri bir inşaatta tespit ettikleri eksiklikleri görmezden gelip, sorunsuz olduğu yönünde rapor hazırlamak için inşaat şirketinden 100 bin TL nakit para talep etti. Teklifi kabul etmiş gibi görünen şirket yetkilileri, durumu polise bildirdi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, paranın teslim edilmesinin hemen ardından S.M.K. ve M.K. suçüstü yakalandı. Kuzen oldukları öğrenilen iki şüpheli, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Ayrıca, şüphelilerin şirket yetkililerinden aldığı 100 bin TL'ye de el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve S.M.K., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'irtikap' suçundan tutuklandı