Çatıdan düşen kar kütlesi can aldı

Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi'nde, 5 katlı binanın çatısında çözünen kar kütlesi bir anda aşağı düştü.

Bu sırada kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Fatma Baylaz, kar kütlesi altında kalarak ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.