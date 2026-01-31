Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla üst düzey kadrolara atama yapıldı
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Aday memurların işten atılması kolaylaştırıldı mı?
Memur-Sen'den uyarı: Torba yasalar kamu sorunlarını çözmüyor
Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
31 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

31 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 00:00
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TOKİ Konutları Kura Töreni'ne, Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu'na ve Köklerden Geleceğe AK Parti Kadın Kolları Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Bartın/11.00/12.30/14.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenecek, "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine katılacak.

(Samsun/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ve Pazarcık Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni'ne, Valilikteki Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İmza Töreni'ne ve AK Parti İl Danışma Meclisi Programı'na iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/11.30/12.50/14.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Iğdır Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK maçını izleyecek.

(Iğdır/11.45/13.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına; Alanyaspor-Eyüpspor, Başakşehir-Ç.Rizespor, Beşiktaş-Konyaspor ve Göztepe-Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/14.30/İstanbul/17.00/20.00/İzmir/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 23. haftasına; Iğdır FK-Manisa FK, Erzurumspor FK- Sarıyer, Çorum FK-Keçiörengücü ve Bodrum FK-Serikspor maçlarıyla devam edilecek.

(Iğdır/Erzurum/13.30/Çorum/16.00/Muğla/19.00)

4- Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına; Karşıyaka-Fenerbahçe Beko, Mersinspor-Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/15.30/Mersin/18.00/Ankara/20.30)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına; Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Emlak Konut-Beşiktaş BOA maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftası; Kuzeyboru-VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor, Zerenspor-Türk Hava Yolları, Göztepe-İlbank, Beşiktaş-Aras Kargo ve Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Aksaray/14.00/Aydın/15.00/Ankara/İzmir/16.30/İstanbul/17.00/19.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasına; Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor ve Odunpazarı-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/Eskişehir/17.00)

9- Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka ile Elena Rybakina karşılaşacak.

(Melbourne/11.30)

10- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. hafta, Beyaz Grup'ta ise 24. hafta, 1'er müsabakayla başlayacak.

11- TFF 3. Lig gruplarında 19. hafta, 20 karşılaşmayla başlayacak.

