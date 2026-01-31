Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı

Kamu personelinin yurt dışı görevleri kapsamında alacağı gündeliklere ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile birlikte, yurt dışına geçici veya sürekli görevle gönderilen kamu görevlilerinin gündelikleri, unvan ve kadro derecelerine göre güncellendi. Yeni uygulama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

