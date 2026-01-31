Ticari kredilerde bankalara ücret serbestisi geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğle bankaların ticari müşterilerden alabileceği kredi kullandırım ücretlerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Yapılan değişikliğe göre, mevcut sınırlamalar yalnızca Türk lirası cinsinden nakdi krediler için geçerli olacak. Bunun dışındaki yabancı para veya farklı türdeki nakdi kredilerde bankalar kredi kullandırım ücretini serbestçe belirleyebilecek.

Yeni düzenleme 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.