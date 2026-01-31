Kanatlı işletmelerine yeni biyogüvenlik zorunluluğu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Kuralları" tebliği yürürlüğe girdi. Tebliğ; organik üretim dahil tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuşu ve bıldırcın yetiştiriciliği yapan ticari işletmelerin uyması gereken sağlık, hijyen ve biyogüvenlik şartlarını belirliyor.

Düzenleme; 350+ yumurtacı tavuk, 500+ etlik tavuk, 200+ hindi/ördek/kaz/bıldırcın ve 20+ devekuşu kapasitesindeki işletmeleri kapsıyor. İşletmelerin; çevreleme (çit/tel ve alt duvar), girişlerde uyarı levhası, kıyafet değişimi ve dezenfeksiyon düzenekleri, ziyaretçi/araç kayıtları, su analizleri, haşere-kemirgen mücadelesi, ölü hayvan imhası, gübre yönetimi gibi önlemleri uygulaması isteniyor.

İl/ilçe müdürlükleri işletmeleri denetleyecek; eksik görülen işletmelere süre verilebilecek, eksik giderilmezse Bakanlık sisteminden "biyogüvenlik kısıtı" konularak işletmeye yeni hayvan girişi engellenebilecek. Tebliğ ayrıca kuş gribi gibi salgın risklerinde ek kısıtlar ve yeniden hayvan koyma prosedürleri (gözcü/sentinel uygulamaları) öngörüyor. Mevcut kayıtlı işletmelere bazı fiziki şartlar için 12 ay uyum süresi tanınıyor.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKALYINIZ