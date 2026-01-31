Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla üst düzey kadrolara atama yapıldı
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Aday memurların işten atılması kolaylaştırıldı mı?
Memur-Sen'den uyarı: Torba yasalar kamu sorunlarını çözmüyor
Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
BTK'da Uzaktan denetim ve hızlı tedbir dönemi başlıyor

Yeni düzenlemeyle BTK'nın izleme-denetim süreçleri yeniden tanımlandı; uzaktan denetim açıkça sisteme girdi, denetlenen tarafın bilgi-belge sağlama yükümlülüğü netleştirildi ve gerekli hallerde 6 aya kadar geçici kısıtlama/durdurma tedbiri uygulanabilmesinin yolu güçlendirildi.

BTK'da Uzaktan denetim ve hızlı tedbir dönemi başlıyor

BTK'nın denetim çalışmalarına ilişkin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle yönetmeliğin kapsamı; Kurumun izleme ve denetim faaliyetleri, Sektörel Denetim Dairesi, ilgili/yardımcı birimler, denetçiler ve denetlenen tarafın hak ve yükümlülüklerini kapsayacak şekilde yeniden yazıldı.

Tanımlar bölümüne "uzaktan denetim" kavramı eklenerek, toplantı yapılması, bilgi-belge/veri alınması ve sanal/fiziki ortamların denetlenmesi gibi aşamaların teknoloji yoluyla uzaktan yürütülebileceği netleştirildi. Denetçilere; tesislere girme/uzaktan denetim yapma, sistem-yazılım-donanım ve elektronik verileri inceleme, bilgi-belge isteme ve tutanakla örnek/suret alma gibi yetkiler açık şekilde düzenlendi.

"İzleme" başlığı altında, izleme sırasında mevzuata aykırılık tespiti halinde bazı durumlarda inceleme/soruşturma beklenmeden savunma istenip (genel olarak 30 gün) ardından idari yaptırım ve/veya tedbir uygulanabilmesine imkan tanındı. Ayrıca, telafisi güç risklerde Kurulun (acil hallerde Kurul Başkanının) 6 aya kadar geçici kısıtlama/durdurma kararı verebilmesi ve sürenin bir defa daha 6 aya kadar uzatılabilmesi hükme bağlandı.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

