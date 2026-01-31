BDDK'dan kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hurdaya dönen otomobil öğretmene mezar oldu

Hatay'da kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek FİAT marka otomobille çarpıştığı kazada ağır yaralanan ilkokul öğretmeni Hasan Çakır hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 07:20, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 07:23
Hurdaya dönen otomobil öğretmene mezar oldu

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi otogar üst geçitte yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği E.S. idaresindeki 31 AU 991 plakalı minibüs, karşı şeride geçerek Hasan Çakır yönetimindeki 31 AAT 79 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Hasan Çakır ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 5 kişi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Çakır, hayatını kaybetti. Kazada ölen Hasan Çakır'ın Altınözü ilçesi Sofular Mahallesi'nde bulunan Sofular İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla inceleme başlattı.

