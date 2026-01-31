UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
Türkiye geneli yağışa teslim: Kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak; birçok bölgede sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklenirken, bazı iller için kuvvetli ve çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

31 Ocak 2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

