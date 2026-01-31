34 yaşında ilk ayakkabısını giyen Buket Öğretmen'in mucizesi!

Doğuştan bedensel engelli olmasına rağmen hayallerinden asla vazgeçmeyen İngilizce Öğretmeni Buket Durmuş (40), azmi ve kararlılığıyla Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılarak izleyenleri hem duygulandırdı hem de kendine hayran bıraktı.

HAYATA POZİTİF BAKIYORUM

Anne karnında ayakları gelişmediği için bedensel engelli olarak dünyaya gelen Buket Durmuş, doktorların 'yürüyemez' demesine rağmen, mucizevi şekilde bir yaşındayken yürümeye başladı. Azmederek eğitimini tamamlayan Durmuş, İngilizce öğretmeni oldu.

34 yaşına kadar zor da olsa ayakları üzerinde duran Buket Öğretmen, artık bacaklarının vücudunu taşıyamayacağını anlayınca hayatının en büyük kararını verdi. 2019'da ayaklarını ampüte ettiren Durmuş, 3 ay yatağa bağımlı kaldı.

Zorlu geçen iyileşme sürecinde psikolojik olarak çok etkilenen Durmuş'a, 6 ay sonra protez takıldı. Düşe kalka yürümeye başlayan Buket Durmuş, sonunda rahat rahat yürümeyi de öğrendi.

Kendisini 'Bozkırın Ampütesi' olarak adlandıran ve birçok ülkeyi gezen Buket Öğretmen, "Ayaklarım hem kısaydı hem de parmaklarım eksikti. Bebek gibi her şeye en baştan başladım. İlk ayakkabımı 34 yaşında giydim, ayakkabı bağlamayı öğrendim. Çok zor oldu ama başardım. Yapacak çok daha fazla şeyim var. Bu misyonla hayatıma devam ediyorum ve hayata pozitif bakıyorum. Bir öğretmen olarak sınavlara alışkınım fakat bu sınavı başarıyla atlatmak için çok çabaladım. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Avrupa Birliği'ne bağlı öğretmen ve öğrenci değişim projeleri yazarak birçok öğrenci ve öğretmeni de yurtdışına gönderen Durmuş, 'Fullbright' bursuyla Amerika'ya giderek iki ay boyunca bir üniversitede medya okuryazarlığı dersi aldı.