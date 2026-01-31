Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?

Ticaret Bakanlığı dün yeni bir yönetmelik yayımlayarak kuver ve servis ücretlerine "dur" dedi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle artık lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmeler servis, kuver ve masa ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ayrıca bir ücret talep edemeyecek. Faturaya kafasına göre "servis bedeli" ekleyen işletmeye 1 milyon 439 bin liraya varan cezalar kesilecek.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; ancak yönetmelikte yer alan bir detay, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 51. maddesini saklı tuttu. Buna göre, işletmeler kendi karları için "hizmet bedeli" alamayacak ancak işçiye dağıtılan yasal "yüzde" sistemi devam edebilecek. Bu durum yeni bir karmaşanın da fitili ateşlendi.

51. MADDE NE DİYOR?



4857 sayılı İş Kanunu'nun 51. Maddesi'ne göre bir işletme "yüzde" usulüyle çalışıyorsa ve bu parayı tamamen işçilerine dağıtıyorsa, bu uygulama devam edebilecek. İşveren, müşteriden bu parayı "servis karşılığı" olarak alsa bile, tek bir kuruşuna dokunmadan komi, garson ve aşçı gibi çalışanlarına dağıttığını belgelemek zorunda.

BAHŞİŞE KART DÜZENLEMESİ ŞART



Yeni düzenleme vatandaşları memnun ederken restoranları rahatsız etti. 51'inci maddenin vatandaşla tüketiciyi karşı karşıya getirebileceğini belirten restoran sahipleri, bunun doğru anlatılması gerektiğini aktardı. Yeme-içme sektörü oyuncuları, "Artık çoğu kimse nakit para taşımıyor. İnsanlar bahşişi kredi kartı ile ödemek istiyor. Ancak bununla ilgili bir yasal boşluk var. Çünkü karttan bu geçildiğinde işletme geliri olarak görülüyor KDV'si çıkıyor. Karttan bahşişin geçmesi için özel bir düzenleme yapılması gerekiyor" diyor.

İŞLETME İLE MÜŞTERİ KARŞI KARŞIYA KALACAK



Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, yönetmeliğin bir karmaşaya yol açabileceğini, müşterilerle işletmeleri karşı karşıya getirebileceğini belirtti. Demirer, "Bu sorunu yaşamamak için işlerimizin kapılarına ve menülerimize 'Bu işyerinde 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 51. Maddesi gereği yüzde usulü ücret uygulanmakta olup tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlar sonunda oluşacak hesaplara yüzde ... oranında eklenecektir. Bu şekilde toplanan yüzdeler, iş kanunu ve diğer mevzuata uygun olarak çalışanlarımıza dağıtılmaktadır' yazacağız" dedi.

DOLULUK DÜŞTÜ SÜRÜMDEN KAZANALIM



Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Kuver yemeğin yüzde 10'una kadar çıkabiliyordu. Servis ücreti de yemeğin yüzde 10'u ile yüzde 20'si arasında değişiyordu. Ancak özellikle servis ücretini lüks işletmelerin yüzde 50'si alıyordu. Bu müşterinin tepkisine yol açıyordu" dedi. Son dönemde vatandaşların restoranlara tepkili olduğunu belirten Bingöl, "Doluluk oranlarımız düştü. Kuver ve servis ücretlerini fiyatlara yansıtmamaları yönünde üyelerimize çağrıda bulunduk. Bu yönetmelikle vatandaşla sulh yapalım. Eskiden olduğu gibi sürümden kazanalım" diye konuştu.

ADİSYONU KONTROL EDİN



Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise "Yönetmelikle bir haksızlığın önüne geçildi. Eğer kuver ücreti, masa ücreti, servis ücreti adisyona veya faturaya hala yansıtılırsa vatandaşın itiraz ederek bu tür ücretlerin alınmamasını talep etmeleri gerekiyor. Düzenlemeye rağmen bu tür ücretleri alan işletmeleri Ticaret Bakanlığı'na ya da Tüketici Hakem Heyetleri'ne şikayet yoluyla başvurabilirler. Bu ücretleri alma hakkına sahipler, ancak adisyonları muhakkak kontrol etsinler" dedi.