Kırmızı Bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

Macaristan'da tutuklu bulunan A.B.K. organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Macar polisinin ortak operasyonuyla Türk adaletine teslim edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 08:58, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 08:50
Kırmızı Bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan'da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan'dan ülkemize getirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan'da yakalanmış ve tutuklanmıştı" ifadesini kullandı.

