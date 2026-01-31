UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dolandırıcıların yeni silahı: Patates hatlar ve savunmasız banka hesapları

Suç şebekelerinin "patates hat" ve başkalarına ait mobil bankacılık bilgileriyle kurduğu sistem deşifre oldu; kamerası bozuk ATM'ler üzerinden yürütülen çark, binlerce insanı sanık sandalyesine taşıdı.

Haber Giriş : 31 Ocak 2026 09:10, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 09:03
Dolandırıcıların yeni silahı: Patates hatlar ve savunmasız banka hesapları
Son dönemde nitelikli dolandırıcılık suçunu düzenleyen TCK 158 kapsamında, dolandıran kadar dolandırılanın da suçlu sayıldığı dosyaların sayısı hızla artıyor.

Yasanın mağdurlarından zihinsel engelli bir kişinin babası Orhan Yağcı, başlarına gelenlerini Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'a anlattı.

Özsoy, 24 yaşındaki zihinsel engelli oğlunun 18 yaşındayken banka hesabını paylaşmasının ardından, 2022 yılında TCK 158 kapsamında karakola çağrıldığını ve o tarihten itibaren ardı arkası kesilmeyen suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Olay sonrası Türkiye'nin dört bir yanından suçlamaların gelmeye başladığını ifade eden Yağcı, şunları söyledi:

"Bir süre cezaevinde kaldı. Şu anda denetimli serbestliğe ayrıldı ancak devam eden davaları olduğu için yeniden cezaevine girme ihtimali var.

Bu kişiler, Suriyelilerin üzerine kayıtlı 'patates hatlar' ve oğlum gibi insanların banka hesapları ile mobil bankacılık bilgilerini kullanıyor. Kamerası bozuk ATM'lerden ya da kripto işlemlerle parayı aktarıyor veya çekiyorlar"

Yağcı, bugüne kadar 400 mağdurun zararını karşıladığını ancak oğlunu kurtaramadığını belirterek "Örneğin bir mağdur 2021 yılında 2 bin 300 TL dolandırılmıştı, benden 35 bin TL istedi. Pazarlık yaptık 25 bin TL'de anlaştık ve parayı hesabına gönderdim. O da şikayetini geri aldı. Genelde böyle oluyor" diye konuştu.

Davaların uzun sürdüğüne dikkat çeken Yağcı, mahkemelerde çok sayıda bu tür davaların olduğunu söyledi. Yağcı "Bu güne kadar mahkemeler oğluma 14 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararı verdi" dedi.

