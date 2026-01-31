En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı resmen 20 bin lira oldu ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5 milyona yakın en düşük emekli maaşı alanları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte 3 bin 119 liralık Ocak ayı emekli maaş farkının ne zaman hesaplara geçeceğine dair açıklama yapıldı.

FARK ÖDEMELERİ 4 ŞUBAT'TA



SGK, emeklilerin fark ödemeleri 4 şubatta hesaplara yatırılacak. En düşük emekli aylığı farkı 3 bin 119 lira olarak ödenecek.

EMEKLİ MAAŞLARI YATTI



En düşük emekli maaşı alanların maaşları 16 bin 881 lira olarak hesaplara geçti. En düşük emekli maaşı dışında kalan ancak maaşı 20 bin liranın altında olanlar da en düşük emekli maaşı kategorisine girdiği için onlara da fark yatacak.