Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerel Yatırım Konuları Listesi'nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile illerin yatırım öncelikleri yeniden belirlendi. Düzenleme, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefliyor. Güncellenen liste, yerel ihtiyaçlar ve bölgesel potansiyeller dikkate alınarak hazırlandı. Amaç, illerin rekabet gücünü artıracak yatırımların teşvik edilmesi oldu.
Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak için hazırlanan ve her il için belirlenen yerel yatırım konularında değişikliğe gidildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tebliğde yer alan "Yerel Yatırım Konuları Listesi"ndeki illerin yatırım konularında bazı değişiklikler yapıldı.
81 ildeki yatırımları içeren söz konusu liste, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmayı amaçlıyor.
Liste oluşturulurken yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl kaynakların değerlendirilmesi, bölgede üretimi olmayan ancak başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, bölgelerin sektörel öncelikleri doğrultusunda ileri-geri bağlantılı sektörlerin desteklenmesi gibi kriterler dikkate alındı.