Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!

Değerli metaller, 2026 yılına damga vuran yükseliş rallisinin ardından tarihi bir satış dalgasıyla sarsıldı. ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'ı aday göstermesiyle ons altın %10, gümüş ise %28 değer kaybederek 1980'lerden bu yana en büyük günlük düşüşlerini yaşadı.

31 Ocak 2026 14:30
Altın fiyatları, Eylül 2025'e başlarken 3.440 dolar seviyelerindeydi. 29 Ocak 2026'da ise 5.598 doları gördü. Yaklaşık 5 ayda yüzde 60'ın üzerinde yükselen değerli metal 30 Ocak günü yüzde 10 düştü. Halen yılbaşından bu yana yüzde 12,55 oranında değer kazanmış görünse de sert hareketleri dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için tercihini açıkladığı cuma günü piyasalar son dönemin gözde enstrüemanları olan değerli metallerde sert düşüşlere sahne oldu.

Altın, yüzde 10,03 gerileyerek ons başına 4 bin 854,65 dolara indi. Böylece altın, 1983'ten bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Bir gün önce rekor kıran fiyatlarda ani yön değişimi dikkat çekti.

ABD'de şubat vadeli altın kontratları dün günü yüzde 11,4 düşüşle 4 bin 745,10 dolardan tamamladı. Analistler bu hareketi ağırlıklı olarak "kar realizasyonu" olarak tanımladı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan sert düşüşün ardından gram altın da adeta çakıldı. Gram altın yüzde 9,85 oranında değer kaybıyla 6 bin 788,9 liraya kadar geriledi. Bir gün öncesinde ise zirvesi 7.811 TL olmuştu.

Fed koltuğu piyasaları sarstı

ABD Başkanı Trump, mayısta görev süresi dolacak olan ve sürekli eleştirdiği Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini açıkladı. Merkez bankasına yönelik eleştirileriyle bilinen Warsh'ın ismi, piyasalarda belirsizliği artıran "tetikleyici" oldu.

ING Döviz Stratejisti Francesco Pesole, Trump Warsh'ı açıklamadan önce bu ismin "dolar açısından iyi bir gelişme" olduğunu söylerken, ayrıca bu seçimin Fed'in bağımsızlığının kaybolacağına dair endişeleri yatıştırabileceğini de ekledi.

Pepperstone'da Kıdemli Araştırma Stratejisti Michael Brown da "Warsh hayatı boyunca parasal olarak şahin bir isim oldu" dedi. Ancak Brown, daha yakın dönemde Warsh'ın Trump'ın da bastırdığı daha düşük faiz ihtiyacını desteklediğini ekledi. Brown, "Önümüzdeki birkaç gün fiyat hareketleri kritik olacak. Doğal olarak ons başına altında 5.000 dolar, gümüşte 100 dolar kilit eşikler. Açık konuşmak gerekirse, birkaç gün yatay ve sıkıcı bir seyir, piyasanın şu anda verebileceği en yapıcı sinyal olabilir" dedi.

Baskı arttı

Standard Chartered Emtia Araştırmaları Küresel Başkanı Suki Cooper, satışların arkasında birden fazla faktör bulunduğunu belirterek, "Doların güçlenmesi ve reel getiri beklentileriyle birlikte bu unsurlar kar satışlarını tetikledi" dedi.

Dolar endeksi yüzde 0,7 yükselerek hafta başında gördüğü dört yılın en düşük seviyesinden toparlandı. Ons altın yabancı yatırımcılar için daha pahalı hale geldi.

Beklentiler ne durumda?

MKS PAMPSA Metal Stratejisi Başkanı Nicky Shiels, "Ocak 2026, değerli metaller tarihinde en oynak ay olarak kayda geçecek" ifadelerini kullandı. Shiels, olası aşağı yönlü hedefleri altında 4.600 dolar, gümüşte 80 dolar ve platinde 2.000 dolar olarak sıraladı. Bu geri çekilmenin daha sağlıklı bir yükseliş için "reset" etkisi yaratabileceğini de vurguladı.

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu için altın fiyatını yaklaşık 5.400 dolar/ons olarak revize etmişti. BofA'nın 2026 yılına yönelik altın tahminleri ortalama yaklaşık 4.538 dolar/ons olurken, 6.000 dolar/ons seviyesine kadar yükselme olasılığını da değerlendirildiği belirtiliyor.

JPMorgan, 2026'da altın fiyatının yılın son çeyreğinde ortalama yaklaşık 5.055 dolar/ons seviyesine çıkacağını öngörüyor ve uzun vadede güvenli liman talebinin sürmesi durumunda fiyatın 6.000 dolar/ons civarını da görebileceği ifade ediliyor.

Gümüşte rekor düşüş

Altın dışındaki değerli metallerde de tablo çarpıcı oldu.

Gümüş yüzde 28,56 düşüşle 83,24 dolara geriledi. Dün içinde 77,72 dolar seviyesi görüldü. LSEG verilerine göre bu, kayıtların tutulmaya başlandığı 1982'den bu yana en büyük günlük düşüş oldu. Gümüş, perşembe günü 121,64 dolar ile rekor kırmış ve ay başından bu yana yüzde 17'nin üzerinde yükselmişti. 2025 yılında gümüş yüzde 150'ye yakın yükselmişti.

Platin yüzde 19,18 kayıpla 2.125 dolara, paladyum ise yüzde 15,7 düşüşle 1.682 dolara geriledi.

