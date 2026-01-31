Uludağ'da telesiyej arızalandı, mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı
Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 12:18, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 12:22
Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde, 50'ye yakın kişiyi taşıyan telesiyej henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.