Atlas'ın ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan (17)'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla bir şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı. Şüpheli M.Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, M.Y.K. (19) Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.