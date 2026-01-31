Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den 9 il için 'turuncu' alarm: Yarın sabah başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren 9 ilde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Marmara'nın kuzeyinde poyraz, Ege ve İç Anadolu'nun batısında ise lodosun fırtına hızına ulaşması beklenirken; ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmeleri ve soba gazı zehirlenmelerine karşı "tedbirli olun" çağrısı yapıldı.

Meteoroloji'den 9 il için 'turuncu' alarm: Yarın sabah başlıyor!

Kırklareli, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur ve Konya için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne'nin güneyi ve Çanakkale çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren ise güney yönlerinden İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Burdur ile Konya'nın kuzey ve batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına, Muğla'da yer yer kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

