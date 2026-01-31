Bakan Kurum: Ak Parti söz verip bu sözleri yerine getirenlerin adıdır

Samsun'da, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 6 bin 397 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Kurum, buradaki konuşmasında, Samsun'a TOKİ eliyle yaklaşık 66 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, 15 binden fazla konutu kazandırdıklarını söyledi.

Samsun'a 3 millet bahçesi ve yeni yaşam alanları açtıklarını belirten Kurum, Bafra Millet Bahçesi'ni de çok kısa süre sonra hizmete alacaklarını dile getirdi.

Yüzyılın Konut Projesi ile Samsun'a kazandıracakları 6 bin 397 konutun kuralarını çektiklerine işaret eden Kurum, "Konutlarımızın şehrimizin tüm ilçelerini kapsayan adil ve dengeli bir planlamayla inşa edileceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Üstelik yalnızca konutla da yetinmiyoruz. Geçmişimizden aldığımız ilhamla komşuluğu yaşatan, dayanışmayı güçlendiren 500 mahalle konağıyla sosyal hayatı da yeniden inşa ediyoruz. 'Ev sahibi Türkiye' hedefimiz doğrultusunda Allah'ın izniyle hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayacağız." dedi.

Türkiye'nin yaşadığı her imtihan ve zorluktan daha da güçlenerek çıkan bir ülke olduğunu vurgulayan Kurum, "Son yıllara ülkemiz sellerden yangınlara, salgınlardan depremlere kadar birçok afetle sınandı ama hamdolsun, hiçbir afette milletimizi çaresiz ve kimsesiz bırakmadık. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız, asrın felaketi olarak kayıtlara geçen deprem afeti ile 11 ilimiz ne yazık ki derin bir acıyla sarsıldı. 14 milyon insanımız doğrudan, 86 milyon insanımız dolaylı olarak bu afetten etkilendi." ifadesini kullandı.

Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmamış hız ve yöntemle asrın inşa sürecini başlattıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu büyük seferberlikle sadece yaralarımızı sarmadık, aynı zamanda millet olarak ne kadar güçlü olduğumuzu dünyaya bir kez daha gösterdik. 200 bin mimarımızla, mühendisimizle, işçimizle, gece gündüz demeden afetzede kardeşlerimizi bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak için 7 gün 24 saat çalıştık. Saatte 23, günde 550 konut ürettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Cumhur İttifakı liderlerinin katılımıyla Hatay'ımızda büyük bir gurur ve onurla 455 bin 357 yeni yuvamızı destansı kararlılıkla depremzede kardeşlerimize armağan ettik. 11 ilde bu kadar konutu eş zamanlı yapmak, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin altından kalkacağı bir iş değildir."

- "(Muhalefet) Taş üstüne taş koymadı, sadece yapılanı karalamakla mücadele etti"

Kurum, sadece konut ve iş yeri değil, parklar, kent meydanları, millet bahçeleri, okulları, camileriyle bir umut, bir gelecek inşa ettiklerini dile getirerek, "AK Parti, 24 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde söz verip unutanların değil, söz verip bu sözleri yerine getirenlerin adıdır. Biz deprem bölgesinde 455 bin konutu teslim etmek için gece gündüz çalışırken, 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatırken maalesef muhalefet yine aynı yerde durdu. Laf üretti, algı üretti, engel olmaya çalıştı. Taş üstüne taş koymadı, sadece yapılanı karalamakla mücadele etti." diye konuştu.

Bakan Kurum, muhalefetin deprem bölgesinde bir çivi çakmadığını belirterek, "Şimdi 200 bin işçimizin emeğini görmezden geliyor, deprem konutları ve kentsel dönüşüm üzerinden şahsımı ve hükümetimizi eleştiriyor. Sayın Özgür Özel'e açıkça soruyorum, kentsel dönüşüme kim karşı çıkıyor? Kentsel dönüşüme, 'rantsal dönüşüm' diyerek siyaset uğruna milletimizin can güvenliğini kim hiçe sayıyor? Hatay'da, İstanbul'da, Esenler'de, Beykoz'da kentsel dönüşümü engellemeye çalışanlar sizler değil misiniz? Belediye başkanlarına bir sor bakalım, hangisi, 'Biz kentsel dönüşüm yapacağız' demiş de engel olmuşuz? 81 ilde 1300 ilçede iktidarı, muhalefeti, 'Dönüşüm yapacağız' demiş de Murat Kurum buna engel mi olmuş?" diye konuştu.

Deprem bölgesinde 455 bin konutun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hayalinin bile yetişemeyeceği bir proje olduğunu anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Versen kağıdı kalemi, maketini yapamazlar. Onun için sanıyordu ki 11 ilimizdeki konutlar hiç bitmeyecek. Tabii gece gündüz çalışınca, vatandaşlarımıza anahtarları teslim edince panikledi. Ne yapacağını şaşırdı. Şimdi de akıl almaz laflarla milletimizin aklını karıştırmaya çalışıyor. 'Boş senet imzalatıyorlar' diyerek vatandaşımızı huzursuz ediyor. Çek senet işlerini siz iyi bilirsiniz Özgür Bey, siz baklava kutularını da iyi bilirsiniz. Milletimiz bizi nereden bilir biliyor musunuz? İzmir'de yaptırdığımız deprem konutlarından, Elazığ'dan, Bozkurt'tan, Manavgat'taki hizmetlerimizden milletimiz bizi iyi bilir. 23 yıldır her seçimde verdiğimiz sözleri yerine getirmiş iradenin temsilcisi olarak yaptığımız işlerden bilir. Biz milletimizin hayrına olmayan hiçbir işi yapmayız. Biz insanımızı mağdur etmeyiz. Bu, 11 ilimizde de böyle olacak. Evlerimiz vatandaşımızı zorlamadan uygun koşullarla, faizsiz, sabit fiyatla milletimizin hizmetine sunulacak. Özgür Özel, sana tavsiyem bu konulara girme, bu sular senin suların değil. Bu saha senin sahan değil, proje işleri senin işin değil. Tabii anlayana bir cümle yeter, anlamayana bin kelime yetmez derler. Onlar ne anlarsa anlasın, onlar ne derse desin biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin gönlüne girmek için eser üretmeye, çalışmaya ve milletimizin refahını arttırmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilerek 6 bin 397 konutun hak sahipleri belirlendi.

Törene TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.