Bakan Kacır: Yatırımcılara sunduğumuz destekleri artırdık

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Yerel Yatırım Konuları Listesi"ndeki değişikliğe ilişkin bilgi verdi.

Yerel kalkınmada 2025'te devrim niteliğinde bir adım attıklarını vurgulayan Kacır, başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerin potansiyelini yatırıma, üretime ve istihdama dönüştürdüklerini ifade etti.

Kacır, kapsamlı teşvikler ve güçlü mali desteklerle 81 ilin her biri için belirlenen 4 öncelikli alanda katma değerli yatırımların önünü açtıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Programın ilk çağrısından elde ettiğimiz veriler ışığında yatırım başlıklarını 2026 yılı için güncelleyerek Resmi Gazete'de ilan ettik. Bununla birlikte, yatırımcılarımıza sunduğumuz teşvik unsurlarını ve finansman desteklerini de artırdık. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında kalkınma hamlemizi büyütüyor, refahı yaygınlaştırıyoruz."

Nakdi ve kredi finansman destekleri

Paylaşımda yer verilen infografikteki bilgiye göre yatırım konularının güncellenmesi ve finansman desteğinin artırılmasında bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor.

Programla illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi, coğrafi potansiyellerin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgede üretimi olmayan ve başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, mevcut sektörlerin ileri-geri bağlantılarının desteklenmesi ve kümelenmelerin oluşturulmasıyla yerel istihdamın artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda yatırım tutarının yüzde 15'i ve 301 milyon liraya kadar nakdi destek ya da yatırım tutarının yüzde 20'si ve 301 milyon liraya kadar kredi finansman desteği sağlanıyor.

Ayrıca, vergi indiriminde yüzde 50 yatırıma katkı oranı, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği (6. Bölge'de 12 yıl, diğer bölgelerde 8 yıl) ve 6. Bölge illerinde sigorta primi işçi hissesi gibi destekler sağlanıyor.

Program, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 26 kalkınma ajansı aracılığıyla yürütülecek.