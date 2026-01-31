Bakan Kacır: Yatırımcılara sunduğumuz destekleri artırdık

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Gümüş ve altın fiyatlarındaki büyük çöküş devam ediyor
Aday memurların işten atılması kolaylaştırıldı mı?
Aday memurların işten atılması kolaylaştırıldı mı?
Memur-Sen'den uyarı: Torba yasalar kamu sorunlarını çözmüyor
Memur-Sen'den uyarı: Torba yasalar kamu sorunlarını çözmüyor
Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
Bakan Tekin: Reyting denildi, vazgeçildi ama Ailem dizisi 130 milyonu aştı
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı!
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Bakan Yumaklı açıkladı: Bu alanlarda başvuranlara destek verilecek
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Dünya Altın Konseyi'nden ramazan öncesi altın uyarısı: Acele etmeyin!
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kacır: Yatırımcılara sunduğumuz destekleri artırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerel kalkınma hamlesi doğrultusunda "Yerel Yatırım Konuları Listesi"nde yapılan güncellemelerle birlikte yatırımcılara sundukları teşvik unsurlarını ve finansman desteklerini artırdıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 18:30, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 16:54
Yazdır
Bakan Kacır: Yatırımcılara sunduğumuz destekleri artırdık

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Yerel Yatırım Konuları Listesi"ndeki değişikliğe ilişkin bilgi verdi.

Yerel kalkınmada 2025'te devrim niteliğinde bir adım attıklarını vurgulayan Kacır, başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerin potansiyelini yatırıma, üretime ve istihdama dönüştürdüklerini ifade etti.

Kacır, kapsamlı teşvikler ve güçlü mali desteklerle 81 ilin her biri için belirlenen 4 öncelikli alanda katma değerli yatırımların önünü açtıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Programın ilk çağrısından elde ettiğimiz veriler ışığında yatırım başlıklarını 2026 yılı için güncelleyerek Resmi Gazete'de ilan ettik. Bununla birlikte, yatırımcılarımıza sunduğumuz teşvik unsurlarını ve finansman desteklerini de artırdık. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında kalkınma hamlemizi büyütüyor, refahı yaygınlaştırıyoruz."

Nakdi ve kredi finansman destekleri

Paylaşımda yer verilen infografikteki bilgiye göre yatırım konularının güncellenmesi ve finansman desteğinin artırılmasında bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor.

Programla illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi, coğrafi potansiyellerin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgede üretimi olmayan ve başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, mevcut sektörlerin ileri-geri bağlantılarının desteklenmesi ve kümelenmelerin oluşturulmasıyla yerel istihdamın artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda yatırım tutarının yüzde 15'i ve 301 milyon liraya kadar nakdi destek ya da yatırım tutarının yüzde 20'si ve 301 milyon liraya kadar kredi finansman desteği sağlanıyor.

Ayrıca, vergi indiriminde yüzde 50 yatırıma katkı oranı, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği (6. Bölge'de 12 yıl, diğer bölgelerde 8 yıl) ve 6. Bölge illerinde sigorta primi işçi hissesi gibi destekler sağlanıyor.

Program, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 26 kalkınma ajansı aracılığıyla yürütülecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber