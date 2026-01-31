İran'da 2 ayrı kentte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti

İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde iki ayrı patlama meydana geldi.

Bender Abbas'ta bir binada meydana gelen ve nedeni henüz belli olmayan patlamada 4 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Ahvaz'da, dört daireli bir konut kompleksinde şehir gaz şebekesindeki bir sızıntıdan dolayı meydana gelen patlamada ise aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.



