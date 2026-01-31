Aydın'da fırtına çatıları uçurdu

Cumayanı Mahallesinde fırtınanın etkisiyle mahalle camisinin külahı yan yattı. Sarıçam Mahallesi'nde ise inşaat halindeki müstakil bir evin duvarları yıkıldı.

İlçenin Başçayır, Sarıçam, Ahatlar, Kıran, Gökkiriş ve Cumayanı Mahallesi'nde sağanak ve fırtına etkili oldu.

