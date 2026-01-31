Aydın'da fırtına çatıları uçurdu
Aydın'ın Köşk ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle cami minaresinin külahı yan yattı, bazı evlerin çatısı uçtu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 20:15, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 19:57
İlçenin Başçayır, Sarıçam, Ahatlar, Kıran, Gökkiriş ve Cumayanı Mahallesi'nde sağanak ve fırtına etkili oldu.
Bazı noktalarda ağaçlar devrildi, evlerin çatısı uçtu.
Cumayanı Mahallesinde fırtınanın etkisiyle mahalle camisinin külahı yan yattı. Sarıçam Mahallesi'nde ise inşaat halindeki müstakil bir evin duvarları yıkıldı.
Ekipler, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.