Genel Sekreterin Başvurduğu Kadronun Sonucu Açıklanmadı

23 Ocak 2026 tarihli "Üniversiteden Tartışmalı Kadro İlanı" başlıklı yazımızda

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde ilan edilen kadroda; "Eğitim Fakültesi lisans mezunu olup, Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak. Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Planlama Eğitimi ile İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. Belgelendirmek kaydı ile Yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıl iş deneyimine sahip olmak." şartı arandığı ve bunun sonucunda sınava yalnızca bir adayın davet edildiğini ifade etmiştik.

Ayrıca, yazımızda söz konusu kadronun üniversitede halihazırda Genel Sekreter olarak görev yapan kişinin başvurabileceği şekilde açıldığını ve sınava yalnızca tek başına gireceğini de belirtmiştik.

27 Ocak 2026 tarihinde yapılan tüm öğretim elemanı alımlarının nihai değerlendirme sonuçları ilan edilirken, sadece gündeme getirdiğimiz öğretim görevlisi kadrosunun neticesi kamuoyuna açıklanmamıştır.

İlgili üniversite yönetimi tarafından;

-Öğretim Görevlisi kadrosuna halen üniversitenin Genel Sekreteri olarak görev yapan kişinin başvuru yapıp yapmadığı,

-Yaptı ise idari süreçlerin merkezinde görev alan kişinin bu kadroya müracaat etmesi durumunun etik ve hukuki yönden değerlendirmesinin yapılıp yapılmadığı,

-Adayın giriş sınavına girip girmediği,

Sorularıyla birlikte söz konusu alımın neticesinin kamuoyuna bir an evvel şeffaf bir şekilde duyurulması gerekmektedir!