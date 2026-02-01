BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade

BAŞVURU İÇİN 3 AY SÜRE



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın korunması amacıyla hazırlanan yeni makro ihtiyati tedbirleri yürürlüğe koydu. Düzenleme kapsamında takibe düşmüş ve gecikmeye girmiş 241 milyar 519 milyon liralık bireysel borç stoku yapılandırma şemsiyesi altına alındı. Asgari borç tutarını karşılayamayan kart kullanıcıları ile ödemesi 30 günü geçen ihtiyaç kredisi sahipleri başvurmaları halinde 48 ay vade imkanından yararlanabilecek.

Hak sahiplerinin borç yapılandırması için 3 ay içinde bankalarına müracaat etmesi gerekiyor. Ödeme planlarını bankalar oluşturacak. Kart limitleri borçlunun ödeme performansına göre tekrar değerlendirilecek. Yeni kararlar; dar gelirliyi korumayı, borç-gelir dengesini kurmayı ve sistemi risklere karşı güçlendirmeyi hedefliyor.

KONUTTA YENİ KURALLAR



BDDK'nın yeni düzenlemesine göre konut kredilerinde de birinci ve ikinci el ayrımı son buldu. Değeri 5 milyon TL ve altında olan evlere yüzde 70, 5-10 milyon TL arasındakilere yüzde 50 kredi verilecek. 2010 sonrası yapılan asgari C sınıfı enerji belgeli binalar avantajlı oranlara dahil edildi. Üzerine kayıtlı konutu bulunan tüketiciler içinse kredi kullanım oranları yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.

LİMİTLERE GELİR SINIRI



Kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) işlemlerinde resmi gelir beyanı zorunlu oldu. Limit artışlarında sadece kanıtlanabilir aylık gelir baz alınacak. İlk kez kart alacaklar için limit gelirin iki katını, ikinci yıldan sonra dört katını aşamayacak. Kredili mevduat hesabı limitleri aylık gelirin en fazla iki katı olabilecek. Eğitim ödemelerine yönelik hesaplar sınırdan etkilenmeyecek. Ayrıca toplam limiti 400 bin TL'yi aşan ve limitini kullanmayanların boş kapasiteleri de bankalarca azaltılacak. 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüm limitler gelirle uyumlu hale getirilecek. Uygulama sayesinde atıl limitlerin riskleri ve dolandırıcılık vakaları engellenecek. Böylece yasa dışı bahisle mücadele de desteklenecek.

MB'den döviz ve enflasyon freni



BDDK'nın adımlarıyla eş zamanlı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilave sıkılaştırma kararlarını hayata geçirdi. Döviz talebini baskılamak için yabancı para kredilerindeki sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 1'den yüzde 0,5'e çekildi. Tüketici KMH limitlerine yönelik de sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi. Kredilerdeki aşırı genişlemeyi durdurmayı hedefleyen hamleler, iç talebi dengeleyerek enflasyonla mücadeleyi hızlandırmayı öngörüyor.

Cabir Turğut