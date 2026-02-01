İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
İlkokuldan liseye kadar milyonlarca öğrenci yarın dersbaşı yaparken, rehberlik uzmanları yarıyıl tatili sonrası yaşanan uyum problemlerinin büyük ölçüde geçici olduğuna dikkat çekiyor. Sabah erken kalkamama, isteksizlik ve bedensel şikayetlerin bu dönemde sık görüldüğünü belirten uzmanlar, velilerin paniğe kapılmadan süreci doğru yönetmesinin çocukların okul düzenine sağlıklı dönüşü açısından hayati önem taşıdığını vurguluyor.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yarın dersbaşı yapıyor. Rehberlik uzmanlarına göre yarıyıl tatili sonrası yaşanan uyum problemleri, geçici ve büyük ölçüde doğal ancak bu süreçte çocukların zorlanması, isteksizlik göstermesi ya da bedensel şikayetler dile getirmesi velileri endişelendiriyor. Uzmanlar, paniğe kapılmadan sürecin doğru yönetilmesinin önemine dikkat çekiyor.
HANGİ SORUNLAR YAŞANIYOR?
Uzmanlar, en sık karşılaşılan sorunlar olarak sıraladığı başlıklar şöyle:
- Sabah erken kalkmakta zorlanma
- Okula gitmek istememe, isteksizlik
- Derse odaklanma güçlüğü
- Çabuk sıkılma ve dikkat dağınıklığı
- Uyku hali ve gün boyu yorgunluk
- Ödev ve sorumluluklardan kaçma
- Karın ağrısı, baş ağrısı gibi psikosomatik şikayetler
- Arkadaş ve öğretmen ilişkilerinde geçici uyum sorunları
- Sınav, not ve performans kaygısı
- Özellikle küçük yaş gruplarında ağlama ve huzursuzluk
VELİLERİN TUTUMU BELİRLEYİCİ
Bu süreçte velilerin yaklaşımının çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, velilere şu önerilerde bulunuyor:
- Uyku ve yemek saatlerini kademeli olarak düzene sokun
- İlk hafta ders başarısından çok uyuma odaklanın
- Okulla ilgili olumsuz cümlelerden kaçının
- Çocuğun duygularını ifade etmesine izin verin
- "Geçecek" mesajını verirken net olun
ADIM ADIM RUTİNE DÖNÜŞ
Okul düzenine dönüşün bir anda değil, adım adım sağlanması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, evde belirli saatlerde kitap okuma, kısa tekrarlar yapma ve ekran süresini sınırlama önerisinde bulunuyor. Öğrencinin okul çantasını hazırlaması, haftalık plan yapması ve küçük sorumluluklar alması da motivasyonu artıran unsurlar arasında yer alıyor.
İKİNCİ DÖNEM 'BAYRAK SEVGİSİ' TEMASIYLA BAŞLIYOR
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, ikinci dönemin ilk haftasında tüm resmi ve özel okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. 2-6 Şubat tarihleri arasında okullarda Türk bayraklarıyla donatma çalışmaları yapılacak; bayrak temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları ile sergi ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Çalışmaların, öğrencilerde milli birlik ve vatan bilincini pekiştirmesi hedefleniyor.
NE ZAMAN UZMANA BAŞVURULMALI?
- Okula gitmeyi kesin şekilde reddetme
- Bir haftadan uzun süren yoğun kaygı
- Sürekli mide ve baş ağrısı şikayeti
- Uyku ve iştah düzeninde ciddi bozulma
CEYDA KARAASLAN