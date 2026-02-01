Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Türkiye savunmada vitese taktı: 2026'da uçak, motor, füze ve gemi hamlesi
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Dumansız hava sahası genişliyor: Yarı açık alanlar da yasak kapsamına giriyor
Turistler de şikayetçi: Evde 400, restoranda 4 bin TL!
Kredi kartı borcu yapılandıranlara faiz sınırı getirildi
Yurt dışı gündeliklerine ilişkin yeni karar yayımlandı
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi yüzde 4,21
Turizm geliri 2025'te rekor kırdı: 65,2 milyar dolara ulaştı
Oyunla başladı, tehditle bitti: Genç kadına videolu şantaj!

İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Hanife K. ile Şanlıurfa'da yaşayan Ömer Keleş'in PUBG'de başlayan ilişkisi, ayrılık sonrası şantaj iddialarıyla yargıya taşındı. Görüntülü konuşmalardan kaydedilen özel görüntülerle tehdit edildiğini belirten genç kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelinin telefonundan başka kadınlara ait görüntüler de çıktı.

İstanbul'da yaşayan Hanife K. (25) ile Şanlıurfa'da yaşayan Ömer Keleş (28), video oyunu olan PUBG'de tanışarak bir süre sonra ilişki kurdu. İlişkileri döneminde WhatsApp üzerinden görüntülü görüşmeler yapan çift, bir ay sonra Ömer Keleş'in askere gitmesiyle tartışma yaşamaya başladı.

Keleş'in aşırı kıskanç ve şüpheci tavırlar sergilemesi üzerine Hanife K., Keleş'ten ayrılmak istedi. Ancak bu kez de videolu şantajla karşı karşıya kaldı.

ÖNCE KÜFÜR, SONRA ŞANTAJ

Ayrılık mesajı sonrası deliye dönen Keleş, Hanife K.'ya önce küfürler savurdu, ardından bir video gönderdi. Videoda, Keleş'in görüntülü görüşmelerde kayda aldığı, Hanife K.'ya ait müstehcen görüntüler bulunuyordu. Keleş, "Eğer benden ayrılırsan sahte bir Instagram hesabı açacağım.

Aileni, akrabalarını ve iş arkadaşlarını etiketleyerek bu görüntüleri herkesin görmesini sağlayacağım" sözleriyle Hanife K.'ya şantaj yaptı. Hanife K.'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Keleş, ifadesinde şunları söyledi: "Hanife ile bir dönem ayrılmış, ben acemi birliğine gittiğimde tekrar konuşmaya başlamıştık. Ben bu arada Almanya'da yaşayan Betül M. isimli başka bir bayanla görüşüyordum. Telefonumda çıkan fotoğrafların bir tanesi Snapchat uygulamasından görüştüğüm Berrak isimli bayana, '1 numaralı' olarak işaretlenen fotoğraflar Betül M.'ye, diğer fotoğraflar ise Hanife K.'ya aittir."

İKİ KADININ DAHA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Oyunda başlayan, WhatsApp'ta devam eden ve yaklaşık 3 ay süren ilişki, adliye koridorlarında biterken Keleş, alınan ifadesinde şantaj yaptığı iddialarını yalanlayarak "Görüntüleri Hanife K.'nın bilgisi dahilinde kaydettim" dedi. Keleş'in telefonundaki dijital materyaller incelemeye alındı. Telefondan Hanife K. dışında 2 kadına daha ait müstehcen görüntüler çıktı.

SEMİH KARA

