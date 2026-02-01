40 milyonluk miras arsasında şantaj iddiası: Ya arsayı ver ya 7 milyon TL öde

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Halil İbrahim Bayram, 2021 yılında babasını kaybetmesinin ardından Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde miras kalan yaklaşık 40 milyon lira değerindeki arsayla ilgili yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaştı.

Müteahhitle yapılan anlaşma iptal edildi

Bayram, 481 metrekarelik boş arsa için amcasıyla birlikte 22 Kasım 2023 tarihinde F.B. isimli bir müteahhitle anlaşma yaptıklarını belirtti. Yapılan sözleşmeye göre arsaya 8 daire ve 1 dükkan inşa edilmesi planlandı. Proje kapsamında 3 daire ve dükkan Bayram'a, 5 daire ise müteahhite verilecekti.

Ancak Bayram, süreç içinde amcasıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle inşaattan vazgeçtiğini, müteahhitle görüşerek sözleşmeyi iptal ettiklerini ve arsayı otomotiv dükkanı olarak kullanmaya başladığını ifade etti.

"Ya arsayı ver ya 7 milyon TL öde" iddiası

Bayram'ın iddiasına göre müteahhit, anlaşmazlık büyüyünce kaymakamlığa şikayette bulundu ancak sonuç alamadı. Bunun ardından inşaat firmasına ait brandalarla otomotiv dükkanı olarak kullanılan arsanın çevresinin kapatıldığını öne süren Bayram, müteahhidin yaptığı masrafları gerekçe göstererek kendisine baskı kurduğunu söyledi.

Bayram, müteahhidin "Ya arsayı verirsin ya da 7 milyon TL verirsin" dediğini iddia etti.

WhatsApp üzerinden tehdit iddiası

Bayram, farklı numaralardan WhatsApp üzerinden 100'ün üzerinde tehdit mesajı aldığını ileri sürdü. Mesajlarda, "Bu müteahhidin bize borcu var, artık alacaklı biziz. Molotof kokteyli atarız" şeklinde ifadelerin yer aldığını iddia eden Bayram, kendileriyle irtibata geçen kişinin adının S.D. olduğunu ve mesajlarda "tahsilat elemanı" gönderileceğinin söylendiğini belirtti.

Emniyete başvurdu

Yaşananların ardından şikayetçi olduğunu ifade eden Bayram, "Arsayı şu anda otomotiv olarak kullanıyorum. Tehditler yalnızca bana değil aileme de yöneldi. Gelen tehditlere ilişkin ses kayıtlarını ve mesajları polise teslim ettim. İlk başvuruyu Maltepe'deki karakola yaptım, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldum" dedi.

Can güvenliğinin olmadığını belirten Bayram, tehdit eden kişiler hakkında uzaklaştırma kararı talep ettiğini söyledi.

HANDE ERDEM