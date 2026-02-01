Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Trump: İran'la ilgili planımızı paylaşamayız

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve stratejinin Körfez'deki müttefiklerle bile paylaşılmayacağını söyledi. Trump, "İran'a ilişkin planlarımızı Körfez'deki müttefiklerle paylaşamayız" dedi.

Haber Giriş : 01 Şubat 2026 09:10
Trump: İran'la ilgili planımızı paylaşamayız

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik planları konusunda Amerikan basınına açıklamalarda bulundu. Trump, planlarının anlatmanın doğru olmayacağını belirterek, "İran'a ilişkin planımızı Körfez'deki müttefiklerle paylaşamayız. Planı onlara anlatmak, bunu size anlatmak kadar kötü olur. Hatta belki daha kötü olabilir. Fakat bakın, burada plan şu; İran bizimle görüşüyor ve biz de bu konuda bir şey yapılabilir mi bakacağız. Aksi takdirde neler olacağını göreceğiz. Oraya doğru ilerleyen büyük bir filo var. Venezuela'dakinden daha büyük bir filo" ifadelerini kullandı.

Körfez'deki müttefiklerden İran'ın her zaman müzakereye hazır olduğu ancak bunun ne gibi bir sonuç doğuracağının net olmadığı yönündeki açıklamaları da değerlendiren Trump, "Bu doğru, müzakere ediyorlar ve neler olacağını göreceğiz. Biliyorsunuz, son defa müzakereye oturduklarında bu işe yaramadı ve nükleer kapasitelerini imha etmek zorunda kaldık. Bunu farklı bir yoldan yapmak durumunda kaldık. Neler olacak göreceğiz" diye konuştu.

