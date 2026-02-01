Antalya'da feci kaza: Otobüs devrildi, 8 kişi hayatını kaybetti
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!

Uzmanlar, konutunu satarak altına yönelen bazı yatırımcıların kısa vadede kazanç sağlasa da, bu stratejinin kalıcı ve güvenli olmadığını belirtiyor. İnşaat maliyetleri ve sınırlı konut arzı nedeniyle, ilerleyen yıllarda yeniden konut almak isteyenlerin fiyatların gerisinde kalabileceği ifade ediliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 09:45, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 09:45
Son dönemde ikinci el konut satışlarındaki artışın arkasında, yatırım amaçlı yeni ve değerli konutlardan çok, eski ve fiyat seviyesi sınırlı olan konutların el değiştirmesi bulunuyor. Özellikle bulunduğu semtte yeni bir konut almaya yetmeyecek değerde olan eski evler, sahipleri tarafından satılarak altın gibi daha hızlı prim yapan yatırım araçlarına dönüştürülüyor.

Altın fiyatlarının sert yükselişi, bu kesim için bir süre cazip ve kazançlı bir alternatif oluşturdu. Emlak sektöründe faaliyet gösteren uzmanlara göre, son aylarda satışa çıkan konutların önemli bir bölümü, "eski evi satıp nakde geçme ve altına yönelme" motivasyonuyla piyasaya sürülüyor.

Uzun vadede dikkat!

Ancak sektör temsilcileri bu eğilimin uzun vadede sürdürülebilir olmadığı konusunda net bir uyarı yapıyor. Konutun uzun vadede değerini koruyan ve güvenli bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürdüğünü vurgulayan uzmanlar, altının ise dönemsel olarak yüksek kazanç sağlasa da sert fiyat dalgalanmalarına açık ve öngörülmesi zor bir piyasa sunduğunu belirtiyor.

Bu sebeple eski konutunu satıp altına yönelen bazı yatırımcıların kısa vadede kazanç elde etmiş olsa da, bu stratejinin kalıcı ve güvenli bir yatırım modeli olmadığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre, konutu tamamen elden çıkarıp altına geçmek, istikrarlı bir varlıktan çıkıp daha kırılgan bir yatırım alanına yönelmek anlamına geliyor ve bu durum uzun vadede risk oluşturuyor.

Konut fiyatlarında artışlar yaşanabilir

Emlak sektörü oyuncularına göre, konutunu satan yatırımcıların önemli bir bölümü, birkaç yıl sonra yeniden konut almak istediğinde fiyat seviyesinin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. İnşaat maliyetlerindeki artış, arsa üretimindeki sınırlılık ve yeni konut arzındaki yavaşlama, konut fiyatlarının uzun vadede yukarı yönlü baskı altında kalmasına sebep oluyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre uzmanlar, altının dönemsel yükselişlerinin güçlü bir getiri algısı oluşturduğunu ancak bu algının her zaman kalıcı olmadığını ifade ediyor. Konut ise fiyat artış hızından bağımsız olarak; barınma ihtiyacını karşılayan, kira geliri sunan ve uzun vadede varlık güvenliği sağlayan bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Sektör temsilcilerinin ortak görüşü, konutun tamamen elden çıkarılması yerine denge gözeten bir yatırım yaklaşımının daha sağlıklı olduğu yönünde.

Altın hızlı kazanç olarak görülüyor

Uzmanlara göre, belirsizliklerin yoğun olduğu ekonomik dönemlerde konut, güvenli liman olma özelliğini korurken; altın ise portföy içinde sınırlı ve tamamlayıcı bir araç olarak değerlendirilmeli. Buna rağmen bazı sektör temsilcileri, bu eğilimin yalnızca yatırım tercihiyle değil, hane halkının artan belirsizlik algısıyla da doğrudan bağlantılı olduğuna dikkati çekiyor. Konut; bakım, vergi ve kullanım sorumlulukları olan "taşınamaz" bir varlık olarak görülürken, altının daha kolay nakde çevrilebilir olması, özellikle ekonomik dalgalanmaların yoğunlaştığı dönemlerde psikolojik bir rahatlama sağlıyor.

Uzmanlara göre bu durum, konuttan çıkışı rasyonel bir yatırım kararından ziyade likiditeye ulaşma ve riskten kaçınma refleksi haline getiriyor; ancak bu refleks, uzun vadeli varlık güvenliği açısından her zaman doğru sonuçlar üretmeyebiliyor.

