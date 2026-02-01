Antalya'da feci kaza: Otobüs devrildi, 8 kişi hayatını kaybetti
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
İşte 2025'in en ilginç tüketici şikayetleri
Dev üretim üssü: Cezaevinden günde bin çift ayakkabı çıkıyor
Türklerin yurt dışından konut alımında rekor: İşte en çok konut alınan ülkeler!
Market raflarında zam yağmuru: 41 ürünün 33'ünde fiyat arttı
Yerel yatırım listesi güncellendi: 81 ilin öncelikleri değişti
UEFA finalleri ve EURO 2032 hazırlıkları KDV istisnasına girdi
En düşük emekli aylığında farkların yatacağı tarih netleşti
Kuver yasaklandı 'yüzde' karmaşası başladı: 'İşçi payı' devam edecek mi?
Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük bedel beyanına yakın takip!
Türkiye artık 'yaşlı ülke' statüsünde

Birleşmiş Milletler kriterlerine göre yaşlı nüfus oranı yüzde 8'i aşan ülkeler "yaşlı ülke" olarak tanımlanıyor. Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bu eşiği aştığını belirterek, yaşlanan nüfusun ekonomik ve sosyal etkilerine karşı acil politika geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 10:32, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 10:31
Türkiye artık 'yaşlı ülke' statüsünde

OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, nüfusun yaşlanma sürecini, bu sürecin toplumsal ve ekonomik etkileri ile aktif yaşlanma anlayışının farklı boyutlarını değerlendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar, yaptıkları çalışmalarda yaşlı bireylerin yalnızca yaşam süresini değil, yaşam kalitesini de artırmayı amaçladığını belirten Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, "Dünya genelinde yalnızca gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de 60 yaş üstü nüfus hızla artıyor. Bugün ülkelerin ortak hedefi, bu nüfusun daha uzun süre sağlıklı, üretken ve toplumla bağını koparmadan yaşamasını sağlamak. 2000'li yıllardan itibaren Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler, bu hedef doğrultusunda 'aktif yaşlanma' ve 'yaşlı dostu toplumlar' kavramlarını ön plana çıkardı. Amaç, yaşlı bireylerin sadece yaşam süresini değil, yaşam kalitesini de artırmak" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUSUN ORANI HIZLA ARTIYOR

Nüfus yaşlılığı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, "Nüfusun yaşlanmasının iki temel nedeni var. Doğurganlık oranlarının düşmesiyle mevcut nüfus içinde yaşlı nüfus oranının artması ve yaşam süresinin uzaması. İnsanlar artık sadece daha uzun yaşamıyor, ileri yaşlarda da daha fazla nüfus daha uzun süre hayatta kalıyor. Bu durum, toplumların yaş ortalamasını hızla yukarı çekiyor. Çalışma hayatı açısından bakıldığında 65 yaş genellikle emeklilik yaşı kabul edilse de üretkenlik ve sosyal yaşam bakımından 55 yaş üstü nüfus da yaşlılık sürecine dahil ediliyor. Dünya verileri açık bir tablo ortaya koyuyor. 1950'de dünya nüfusunun yüzde 8'i 60 yaş üstüyken, bu oran 2014'te yüzde 12'ye yükseldi. 2050'de ise yüzde 21'e ulaşması bekleniyor. Günümüzde Japonya, İtalya ve Portekiz gibi ülkeler yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu tablo karşısında pek çok ülke, aktif yaşlanmayı destekleyecek yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor. Türkiye de bu sürecin dışında değil. Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı son yıllarda hızla artıyor. Son 10 yılda genel nüfus artış hızı sınırlı kalırken, yaşlı nüfus çok daha hızlı büyüdü. Birleşmiş Milletler kriterlerine göre yaşlı nüfus oranı yüzde 8'in üzerine çıkan ülkeler 'yaşlı ülke' olarak kabul ediliyor ve Türkiye bu eşiği aşmış durumda" ifadelerini kullandı.

'AMAÇ, YAŞLILARIN BAĞIMSIZ VE ONURLU BİR YAŞAM SÜRMESİNİ SAĞLAMAK'

Nüfustaki yaşlanmanın ekonomik ve sosyal açıdan birçok sorun yarattığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Nüfusun yaşlanması yalnızca demografik bir mesele olmayıp, ekonomik ve sosyal sonuçlar da doğuruyor. İşgücüne katılımın azalmasıyla birlikte emeklilik sistemleri, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik mekanizmaları üzerindeki baskı artıyor. Avrupa ülkelerinde bu sürecin kamu maliyesi açısından riskler oluşturduğu ve nesiller arası dayanışmayı zayıflatabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle aktif yaşlanma, sadece yaşlı bireyleri değil, toplumun genel refahını ilgilendiren bir konu olarak öne çıkıyor. Aktif yaşlanma; yaşlı bireylerin uzun süre sağlıklı, üretken ve toplumsal yaşamın içinde kalmasını amaçlıyor. Bu süreç yalnızca istihdamla sınırlı kalmıyor; gönüllü faaliyetler, bilgi ve deneyimin genç kuşaklara aktarılması ile sosyal ve kültürel yaşama katılım da bu anlayışın önemli unsurları arasında yer alıyor. Amaç, yaşlı bireylerin bağımsız ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak" dedi.

SOSYAL İLİŞKİLERİN AZALMASI, YALNIZLIK VE SOSYAL İZOLASYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Kent yaşamının; kalabalık, gürültü, hava kirliliği ve hizmetlere erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle yaşlı bireyler için bazı güçlükler barındırdığını söyleyen Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ekonomik koşullar, eğitim düzeyi ve sosyal çevre yaşlılık dönemindeki ihtiyaçları belirginleştirirken, özellikle kadınlar daha kırılgan bir konumda bulunabiliyor. Emeklilikle birlikte sosyal ilişkilerin azalması, yalnızlık ve sosyal izolasyon riskini artırıyor. Buna karşın yaşlı bireylerin bilgi ve yaşam deneyimi, kuşaklar arası bağların güçlenmesi açısından önemli bir değer taşıyor. Bu noktada kırsal yaşam; doğayla iç içe olma, üretkenlik imkanları ve sosyal dayanışma yapısıyla aktif yaşlanma açısından önemli fırsatlar sunuyor. Şehirlerde artan yaşam maliyetleri emeklileri daha sade bir yaşama yöneltirken, kırsal yaşam bu açıdan avantaj sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfusun artışıyla birlikte yaşlı dostu yerleşimler ve 'yerinde yaşlanma' anlayışının önemi daha da artacak. Yaşlı nüfusa sunulacak aktif yaşlanma seçenekleri doğru politikalarla iyi yönetilirse kamu kaynakları üzerindeki baskı daha az olacaktır. Bu nedenlerle aktif yaşlanma süreci iyi takip edilmeli, yaşlanan nüfusun üretkenlikten kopmasına göz yumulmamalıdır. Yakın bir gelecekte pasif yaşlı nüfus kabusuyla uyanmak istemiyorsak süreci iyi takip etmeli, yaşlanma sürecini fırsata çevirecek politikalar üretmeli, bunları geliştirmeli ve hızla uygulamaya başlamalıyız."

