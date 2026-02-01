Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Kafkas Üniversitesinde tartışmalı öğretim görevlisi alımı

Kafkas Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna adayın itirazı var!

Haber Giriş : 01 Şubat 2026 15:20, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 15:22
Kafkas Üniversitesinde tartışmalı öğretim görevlisi alımı

Kafkas Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2025 tarihinde ilan edilen Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Programı öğretim görevlisi kadrosunda şu şartlar aranmıştır:

"Makine Mühendisliği lisans mezunu olup Makine Mühendisliği-Enerji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Güneş enerji sistemleri/fotovoltaik sistemler üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak".

Söz konusu kadroya toplamda 7 kişi başvurmuş, 4 aday "Güneş enerji sistemleri/fotovoltaik sistemler" üzerine çalışması olmadığından, 1 aday ise "nüfus kayıt örneği" bulunmadığı için elenmiştir.
Sınava 2 aday davet edilmiştir.

Giriş sınavı sonuçları öncesi birinci sıradaki aday ikinci sıradaki adayın 13,39 puan önünde sıralanmıştır.
Yapılan sınav sonrası ikinci sıradaki aday giriş sınavında 97 puan alırken, birinci sıradaki aday ise 36 puan alarak yedek olarak ilan edilmiştir.

Tarafımıza ulaşan iddialar ise tam olarak şu şekildedir:
-Sınavın ve soruların güvenliği ile objektif bir şekilde yürütülmesi açısından giriş sınavı jürisi tarafından "sınav salonunda" gözetmenlere soruların teslim edilmediği ve jürinin sınav salonuna hiç katılmadığı,
-Komisyon başkanı ile sınavı kazanan adayın sosyal medyada arkadaş oldukları,
-Yedek olan adayın ALES ve lisans ortalaması kazanan adaydan yüksek olmasına karşılık sonucun tam tersine çevrildiği.
Kafkas Üniversitesi yönetiminin oldukça spesifik şartla ilan ettiği ve yalnızca iki kişinin sınava girebildiği bu alımla ilgili iddiaları incelemesi ve denetleme süreci yürütmesinde fayda olduğunu dikkatlerine sunmak isteriz.

