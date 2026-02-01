Öğrenci sayısı en düşük devlet üniversiteleri açıklandı

YÖK Başkan Vekili Naci Gündoğan, aralarında Galatasaray Üniversitesinin de bulunduğu 8 üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenci sayısının 5 binin altında kaldığını açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ve bazı milletvekilleri Milli Eğitim Bakanlığına yazılı soru önergesi vererek, öğrenci sayıları 5 binin altında devlet üniversitelerini sordu.

Soru önergesini yanıtlayan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, güncel sayılar üzerinden tekrarlanan analiz sonucu önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğrenim gören öğrenci sayısı 5 binin altında devlet üniversitesi sayısının 8 olduğunu bildirdi.

Yanıtta, öğrenci sayısı 5 binin altında kalan devlet üniversitelerine ve öğrenci sayılarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 761, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 1217, Galatasaray Üniversitesi 3 bin 334, Abdullah Gül Üniversitesi 3 bin 791, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 4 bin 7, Türk-Alman Üniversitesi 4 bin 305, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 4 bin 564, Erzurum Teknik Üniversitesi 4 bin 868."