AKOM uyardı: İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor
AKOM, İstanbul için akşam saatlerinde poyraz ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Ayrıca, Pazartesi günü karla karışık yağmur beklendiği de belirtildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 13:55, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 13:54
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM), megakent İstanbul için bugün öğle saatleri itibarıyla yağışın akşam saatlerinden itibaren poyraz rüzgarlarıyla beraber fırtınayla beraber etkisini arttıracağını duyurdu. Ayrıca AKOM, 2 Şubat Pazartesi günü için ise hava sıcaklığının en düşük 2 derece, en yüksek 7 derece olmasıyla beraber, karla karışık yağmurlu havanın etkili olacağı bilgisini paylaştı.