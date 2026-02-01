Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2026 yılı birinci taksit ödemeleri için tanınan süre sona yaklaşıyor. Araç sahiplerinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi halinde ek mali yaptırımlarla karşılaşma riski bulunuyor.

Düzenlemeye göre, MTV'nin ilk taksitinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor. Bu tarihin aşılması durumunda gecikme faizi işletilecek ve mevzuat kapsamında cezai işlemler uygulanabilecek.

Dijital ve fiziki kanallardan ödeme imkanı



MTV ödemeleri, klasik yöntemlerin yanı sıra dijital kanallardan da pratik biçimde yapılabiliyor. Araç sahipleri, vergi dairesi ve PTT şubeleri ile birlikte bankaların hem fiziki hem de internet/mobil uygulamaları üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi'ne plaka ve kişisel bilgilerini girerek, sistemin hizmet verdiği 00.10 ile 23.50 saatleri arasında online ödeme gerçekleştirmek mümkün.

Verginin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken her gün için belirlenen oranda faiz işletiliyor. Ayrıca MTV borcu bulunan araçların, yasal zorunluluk olan muayene işlemleri yapılamıyor ve satış veya devir gibi işlemler de engelleniyor. Bu nedenle son güne bırakmadan, tüm araç sahiplerinin MTV ilk taksit işlemlerini vaktinde tamamlaması gerekiyor.

MTV Hesaplama tablosu 2026



Motor Silindir Hacmi Taşıt Değeri (Matrah) 2026 Yıllık MTV

1300 cc ve altı 420.700 TL'yi aşmayanlar 6.903 TL

1301 - 1600 cc 420.700 TL'yi aşmayanlar 12.028 TL

1601 - 1800 cc 1.052.500 TL'yi aşmayanlar 21.252 TL

1801 - 2000 cc 1.052.500 TL'yi aşmayanlar 33.498 TL