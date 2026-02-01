Bilecik'te yeni adliye binasının ihale tarihi belli oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik'e kazandırılacak modern adalet binasının ihalesinin yarın yapılacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik'te yapılacak olan adalet binasının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmak için adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirtti. Bu kapsamda Bilecik Adalet Binası yapım ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini ifade etti.
Bilecik Adalet Binası Özellikleri
- 22 bin 100 metrekare kullanım alanı
- Bodrum, zemin ve 4 kat
- 45 hakim ve Cumhuriyet Savcısı odası
- 19 duruşma salonu
- 100 kişilik toplantı ve konferans salonu
- 200 araçlık otopark
- Depreme dayanıklı ve modern tasarım
- Teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı bir yapı
Bakan Tunç'un Açıklaması
"Adalet binamız, 22 bin 100 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 4 kat, 45 hakim ve Cumhuriyet Savcısı odası, 19 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu, 200 araçlık otoparktan oluşacak. Depreme dayanıklı, modern, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı Bilecik Adalet Binamızın şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."