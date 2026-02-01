ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
Enes Batur dahil 9 ünlüye uyuşturucudan yakalama kararı
ATO Başkanı'ndan kredi kartı limitleriyle ilgili açıklama

Kredi kartı limitlerinin düşürülmesi, günlük yaşamda ve ticarette büyük sorunlara yol açabilir. Kredi kartı limitlerine getirilen kısıtlamalar, hem vatandaşları hem de reel sektörü nasıl etkileyecek? ATO Başkanı Gürsel Baran, vatandaşları ve işletmeleri ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bırakabileceğini belirterek, düzenlemelerde ticari hayatın gerçekleri ve zorunlu harcamaların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş : 01 Şubat 2026 16:03, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 16:07
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik kısıtlayıcı kararlarının reel sektör ve vatandaşların günlük yaşamı üzerindeki etkilerinin bütüncül biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Baran, X'ten yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımları önemsediklerini ifade ederek, mali disiplinin korunmasını desteklediklerini vurguladı. Ancak, kredi kartı limitlerine getirilen sınırlamaların reel sektör ve vatandaşların günlük hayatı üzerindeki etkilerinin de bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Kredi Kartlarının Ekonomik Yaşamdaki Rolü

Baran, kredi kartlarının artık sadece tüketim aracı olmadığını, ticaretin, hizmet sektörünün ve hane halkı ödemelerinin önemli bir parçası haline geldiğini belirtti. Özellikle eğitim, sağlık, sigorta, ulaşım ve konaklama gibi pek çok zorunlu harcamanın kredi kartlarıyla yapıldığını vurguladı.

Kredi Kartı Limitlerinin Kısılmasının Riskleri

  • Kredi kartı limitlerinin daraltılması, vatandaşları ve işletmeleri ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bırakacaktır.
  • Nakit kullanımının fiilen zorlaştığına dikkat çeken Baran, artan fiyatlar karşısında yüksek tutarlı ödemelerin nakit olarak yapılmasının hem güvenlik hem de pratiklik açısından mümkün olmaktan çıktığını belirtti.

İç Talep ve KOBİ'ler Üzerindeki Etkiler

Baran, kredi kartı kullanımındaki daralmanın ticari hayata yansımalarına değinerek, kredi kartı kullanımının daralmasının iç talebi baskılayacağını ve özellikle perakende, hizmet ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin satışlarını ve nakit akışını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Ekonomik Faaliyetlerin Sürdürülebilirliği

Finansal istikrarı korumaya yönelik düzenlemelerde, ticari hayatın gerçekleri ve vatandaşların zorunlu harcamalarının dikkate alınmasının hem ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği hem de toplumsal refah açısından faydalı olacağına inanıldığını belirtti. Ekonomide kalıcı istikrarın yolunun, üretimi, ticareti ve tüketimi birlikte gözeten, sahadaki etkileri doğru okuyan düzenlemelerle mümkün olduğuna inandıklarını vurguladı. Bu çerçevede, tüm kurum ve kuruluşlarla istişareye açık olduklarını ve reel sektörün sesini aktarmaya devam edeceklerini kamuoyuna saygıyla duyurdu.


