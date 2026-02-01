ATO Başkanı'ndan kredi kartı limitleriyle ilgili açıklama

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik kısıtlayıcı kararlarının reel sektör ve vatandaşların günlük yaşamı üzerindeki etkilerinin bütüncül biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Baran, X'ten yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımları önemsediklerini ifade ederek, mali disiplinin korunmasını desteklediklerini vurguladı. Ancak, kredi kartı limitlerine getirilen sınırlamaların reel sektör ve vatandaşların günlük hayatı üzerindeki etkilerinin de bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Kredi Kartlarının Ekonomik Yaşamdaki Rolü

Baran, kredi kartlarının artık sadece tüketim aracı olmadığını, ticaretin, hizmet sektörünün ve hane halkı ödemelerinin önemli bir parçası haline geldiğini belirtti. Özellikle eğitim, sağlık, sigorta, ulaşım ve konaklama gibi pek çok zorunlu harcamanın kredi kartlarıyla yapıldığını vurguladı.

Kredi Kartı Limitlerinin Kısılmasının Riskleri

Kredi kartı limitlerinin daraltılması , vatandaşları ve işletmeleri ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bırakacaktır.

, vatandaşları ve işletmeleri ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bırakacaktır. Nakit kullanımının fiilen zorlaştığına dikkat çeken Baran, artan fiyatlar karşısında yüksek tutarlı ödemelerin nakit olarak yapılmasının hem güvenlik hem de pratiklik açısından mümkün olmaktan çıktığını belirtti.

İç Talep ve KOBİ'ler Üzerindeki Etkiler

Baran, kredi kartı kullanımındaki daralmanın ticari hayata yansımalarına değinerek, kredi kartı kullanımının daralmasının iç talebi baskılayacağını ve özellikle perakende, hizmet ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin satışlarını ve nakit akışını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Ekonomik Faaliyetlerin Sürdürülebilirliği

Finansal istikrarı korumaya yönelik düzenlemelerde, ticari hayatın gerçekleri ve vatandaşların zorunlu harcamalarının dikkate alınmasının hem ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği hem de toplumsal refah açısından faydalı olacağına inanıldığını belirtti. Ekonomide kalıcı istikrarın yolunun, üretimi, ticareti ve tüketimi birlikte gözeten, sahadaki etkileri doğru okuyan düzenlemelerle mümkün olduğuna inandıklarını vurguladı. Bu çerçevede, tüm kurum ve kuruluşlarla istişareye açık olduklarını ve reel sektörün sesini aktarmaya devam edeceklerini kamuoyuna saygıyla duyurdu.



