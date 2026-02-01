Diploma krizinde gelişme: Sorbonne, iptal talebini reddetti

ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın diploması için yapılan başvuruya Sorbonne Üniversitesi'nden net yanıt geldi: Herhangi bir ihlal yok! İstanbul Üniversitesi'nin 28 mezunun diplomasını iptal etmesiyle başlayan süreçte, Saybaşılı'nın doktora derecesi tartışma konusu olmuştu. Ancak Sorbonne, detaylı inceleme sonrası diplomanın geçerliliğini onayladı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi arasında yer alan Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın doktora derecesine ilişkin başvuruya Sorbonne Üniversitesi'nden yanıt geldi. Üniversite, yapılan inceleme sonucunda herhangi bir ihlal tespit edilmediğini belirterek doktora diplomasının iptali talebini reddetti.

Halk TV'de yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 18 Mart 2025'te aldığı kararla aralarında İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 mezunun diplomasını "açık hata" gerekçesiyle iptal etmişti. Söz konusu karar, Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Saybaşılı'yı da kapsıyordu. Saybaşılı, kararın ardından güz dönemi başlamadan önce üniversitedeki görevinden ayrılarak emekli olmuştu.

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun lisans diplomasının geçersiz olduğu gerekçesiyle yüksek lisans diplomasını da iptal etmişti. Aynı süreçte, Saybaşılı'nın Sorbonne Üniversitesi'nden aldığı doktora derecesinin iptali için başvuruda bulunuldu.

Sorbonne Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirmede, Saybaşılı'nın doktora programı sürecinde herhangi bir usulsüzlük ya da ihlal bulunmadığı sonucuna varıldı. Üniversite, bu gerekçeyle doktora derecesi ve diplomasının iptal edilmesine yönelik talebi oybirliğiyle reddetti.

Saybaşılı hakkında

1989 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Saybaşılı, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Doktora çalışmalarını ise İstanbul Üniversitesi ile Sorbonne Üniversitesi bünyesinde yürüttü.


