'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınan 11 ünlü serbest bırakıldı

' Uyuşturucu ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'na götürülerek saç ve kan örnekleri alınan, aralarında komedyen Hasan Can Kaya ile Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın da bulunduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da düzenlenen operasyonda; komedyen Hasan Can Kaya, Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan sosyal medya fenomenleri Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı'nın ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'na götürülerek saç ve kan örnekleri alındıktan sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, Yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



